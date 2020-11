Halloween è passato ma non la nostra voglia di raccontare di prodotti e ricette tematiche della festa più spaventosa dell’anno. In Irlanda, in particolare, la festa di Halloween è sentitissima. Di origine celtica, infatti, questa festa rappresentava il Capodanno gaelico e segnava l’inizio di un nuovo anno per le popolazioni dell’isola.

Nel giorno più spaventoso dell’anno, c’è una tradizione che continua nonostante i secoli.

Il Barmbrack, il pane di Halloween, si prepara tutti gli anni sull’isola di smeraldo e viene consumato in quel particolare periodo dell’anno.

Ma cos’è il Barmbrack?

Un po’ pane, un po’ torta

Il Barmbrack, il pane di Halloween, è una preparazione dolce composta da uvetta passa e uva sultanina che gli conferiscono il tipico sapore dolce. La sua forma somiglia a una pagnottella di pane dolce, magari a metà tra il pane per il sandwich e il pan brioche.

La tradizione vuole che sia servito nelle sere del 31 ottobre e del primo novembre. Al suo interno si amalgamano una serie di oggetti che, una volta trovati al taglio della fetta, predicevano l’andamento dell’anno.

Se infatti si fosse trovato una moneta allora l’anno sarebbe stato propizio.

Se si fosse trovato invece l’anello, allora ci sarebbero state nozze imminenti.

Al contrario, se si fosse trovato il bastoncino, l’anno sarebbe stato terribile per quanto riguarda la sfera affettiva, con addirittura la separazione dalla propria metà.

Gli altri simboli nascosti nel Barmbrack, il pane di Halloween, erano il pisello, sempre a simboleggiare le nozze, e il panno, legato a una situazione di svantaggio sociale.

A oggi, l’unico ingrediente “extra” del Barmbrack è la moneta, che si ingloba col resto delle uvette nell’impasto.

In molte zone dell’Irlanda, il Barmbrack si prepara l’ultimo dell’anno per chiudere l’anno e ricevere le benedizioni da Dio. Addirittura, si lanciano tre pezzi del Barmbrack contro la porta e si invoca lo Spirito Santo per la benedizione alla casa.