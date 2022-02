Siamo noti in tutto il Mondo per pizza e mandolino ma anche per Leonardo, Michelangelo e Caravaggio. La creatività non ci manca e ci è stata sempre riconosciuta a livello internazionale. Adesso una mostra racconta, attraverso la storia del design industriale italiano, quanto il nostro genio sia infinito e versatile. E questo ci riempie di orgoglio. La mostra, dal titolo Italia geniale, è ospitata all’interno di Palazzo Piacentini in via Veneto, nel cuore di Roma. Già presentata a Dubai nel Padiglione Expo 2020, ora è in Italia e rimarrà aperta fino al 13 marzo. Si può visitarla nel weekend da venerdì a domenica. È necessario prenotare on line sul sito del Mise oppure telefonando al numero 06.47051.

La bellezza in oggetti di uso quotidiano

La mostra presenta 66 oggetti che sono stati brevettati in Italia e che sono diventati icone dello stile e della funzionalità. Con quale criterio sono stati scelti? In base alla loro bellezza e alla loro capacità di essere pratici e utili nella vita di tutti i giorni. Perché è questo il segreto del successo. Come ha saputo fare la Campari con la sua mitica bottiglietta a forma di cono che esalta il rosso della bevanda e parla di estate e di sete. Più bella di un bicchiere e presente alla mostra.

Non ci stupisce trovarvi il barattolo della Nutella, il tenero miscuglio di cioccolato e nocciole in cui intingere il dito per portarlo alla bocca. Perché quel barattolo ci piace tanto? Perché è più stretto in alto e sinuoso in basso e aprirlo è come entrare in un mondo segreto e pieno di gusto e sapore. In esposizione c’è anche il primo modello della macchina per cucire della Necchi, la mitica Mirella, esposta anche al Moma di New York con cui le donne italiane hanno creato i loro vestiti prima che inventassero la moda pronta.

Il barattolo della Nutella e la bottiglietta del Campari soda raccontano la genialità italiana in una mostra a Roma

Non manca la Vespa brevettata nel 1946, che ha rappresentato per anni la gioia di vivere e la voglia di libertà, tanto da dare vita a nuove parole. Dire a un amico “vespatizzati” significava invitarlo a muoversi e a scegliere un mezzo che gli permettesse di fare lo slalom in mezzo al traffico. Proprio come ora. Accanto alle icone storiche ci sono oggetti più innovativi che rappresentano la modernità.

Come l’X Fab 2000, la stampante desktop 3D progettata per creare gioielli artigianali e accessori di moda. E questi sono solo degli esempi. La mostra ci permette di tornare indietro nel tempo e di proiettarci nel futuro. Il barattolo della Nutella e la bottiglietta a forma di cono del Campari ci fanno riflettere su come la bellezza sia importante anche negli oggetti che usiamo tutti i giorni.

Lettura consigliata

Immergiamoci nella foresta pluviale e attraversiamo la steppa, incontriamo elefanti bianchi e ammiriamo fenicotteri rosa in un paradiso naturale a due passi dall’Italia