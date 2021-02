Il caffè in Italia è un elemento che non può mancare per iniziare la giornata al meglio. Secondo le stime del mercato, almeno otto italiani su dieci amano scendere dal letto e sorseggiare una buona tazzina di espresso.

C’è poi chi preferisce consumarlo direttamente al bar. Del resto come biasimare chi fa colazione al bar, luogo di incontro e di socialità che per molti è irrinunciabile. Tuttavia, prendere il caffè al bar ha dei costi non indifferenti. In media, una tazzina di caffè costa 80 centesimi. Se moltiplichiamo la spesa per almeno 300 giorni all’anno, il risultato è di 240 euro all’anno spesi per l’oro nero.

Esistono delle rarissime eccezioni però. Per questo oggi vogliamo parlare di un luogo atipico: il bar in cui il caffè costa solo 20 centesimi.

Dove si trova

Per gustare una tazzina a così basso prezzo dobbiamo andare nel Sud Italia. Più precisamente ad Alia in provincia di Palermo. In questo paesino di appena 3.000 anime troviamo il bar in cui il caffè costa solo 20 centesimi.

Attenzione, però. La tariffa così ridotta potrebbe indurre a pensare che si tratti di un miscela di scarsa qualità. Tutt’altro. Oltre ad essere il più economico d’Italia è anche un caffè buonissimo. Vale la pena fare un salto in questo luogo remoto per provare questa esperienza. Con appena 1 euro siamo in grado di consumare un caffè per noi ed offrirne altri quattro ai nostri amici.

Una tradizione che si ripete

Qui ad Alia, il tempo sembra essersi fermato in questo splendido bar. La tradizione continua: prima dell’ingresso nell’euro, il caffè costava appena 300 lire. Nonostante l’adesione alla moneta unica e l’aumento del livello generale dei prezzi le cose non sono cambiate ad Alia. Dai primi anni 2000, infatti, il prezzo del caffè è stato fissato ad appena 20 centesimi.

