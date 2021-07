Avere un balcone pieno di bellissime piante fa tutta la differenza. Passando dalla strada è possibile ammirare questi meravigliosi giardini e terrazzi da togliere il fiato. Colori e profumi che ci trasportano in un attimo in località tropicali e lontane. Ma è importante scegliere le piante giuste se vogliamo ottenere questo effetto. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa parlerà di una pianta che pochi conoscono ma che è una delle più belle che ci siano.

Come catapultati ai Caraibi

Impossibile non sentirsi immediatamente trasportati su una spiaggia lontana. Il profumo che questi fiori emanano è qualcosa di paradisiaco. Per non parlare dei colori stupendi e vivaci che li contraddistinguono. Dalle sfumature che variano dal giallo al malva sui loro bellissimi e morbidi petali. Ma scopriamo finalmente qual è il suo nome e perché non può mancare sul nostro balcone.

Il balcone sarà sempre bellissimo e farà invidia ai vicini con questa meravigliosa pianta

Questa incredibile pianta si chiama plumeria o frangipani. Appartiene alla famiglia degli oleandri, ma il loro profumo è assolutamente più inebriante. Di prima mattina sembra davvero di trovarsi su una spiaggia tropicale.

Questa pianta è poco diffusa ma non perché è difficile da coltivare. Bisogna un po’ girare per i vivai per trovarla ma è uno sforzo che viene assolutamente ripagato. Si adatta bene alle zone più calde del Mediterraneo. Nelle zone miti, invece, meglio tenerla in vaso. Così da metterla al riparo d’inverno magari all’interno o in una veranda. Annaffiamola molto nel periodo estivo quando è in fioritura. E posizioniamola in modo che assorba tutti i raggi di sole possibili.

Ecco che il balcone sarà sempre bellissimo e farà invidia ai vicini con questa meravigliosa pianta. È una pianta particolare che pochissimi hanno quindi il suo fascino ammaliante sarà anche esclusivo. Una rarità da mostrare con orgoglio a tutti i nostri ospiti che rapirà davvero tutti. E poi i suoi fiori bellissimi e profumatissimi sono davvero un motivo d’orgoglio.

Approfondimento

