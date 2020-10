Le foglie di sedano non vanno mai buttate. Sono ricche di nutrienti benefici per l’organismo e soprattutto sono commestibili. Non è proprio il caso di gettarle via e in questo articolo spiegheremo perché e come utilizzarle.

Il 99% delle persone butta via queste foglie dalle proprietà miracolose

Le foglie di sedano hanno un sacco di benefici per la salute. Le sostanze nutritive e salutari principali sono:

la vitamina A: l’alto contenuto di questa vitamina rafforza le difese immunitarie e fa bene all’apparato osseo.

l’alto contenuto di questa vitamina rafforza le difese immunitarie e fa bene all’apparato osseo. l’apigenina: flavonoide naturale bioattivo antinfiammatorio e antiossidante

flavonoide naturale bioattivo antinfiammatorio e antiossidante la sedanina: stimola la digestione e l’assorbimento dei gas intestinali.

stimola la digestione e l’assorbimento dei gas intestinali. l’olio essenziale: un potente antiossidante ad azione antimicotica, analgesica, digestiva. Utile contro il meteorismo.

un potente antiossidante ad azione antimicotica, analgesica, digestiva. Utile contro il meteorismo. la cumarina: efficace nel contrastare i sintomi dell’emicrania

Ciò detto, il riciclo delle foglie di sedano è utile non solo alla nostra salute, ma è anche eco-friendly.

Ovviamente, bisogna scegliere solo le foglie ancora fresche e sane. Sono da lavare inoltre accuratamente, così da eliminare ogni possibile traccia di terra e di pesticidi.

Ecco, quindi, come si possono utilizzare le tue foglie di sedano

Per il brodo ristretto

Insaporire i minestroni

Per dare un bel profumo agli estratti

Per degli infusi detox

Preparazione di un decotto con sedano, zenzero e limone

Pesto di sedano

Vellutata di foglie di sedano patate e piselli

Crema verde di finocchi e sedano

Adesso che non dovresti più essere fra il 99% delle persone che butta via queste foglie dalle proprietà miracolose analizziamo anche quelli che sono i rischi delle foglie di sedano

Attenzione, il consumo di sedano ha anche delle controindicazioni:

Evitare il consumo di sedano se allergici ai pollini di betulla o in caso di malattie renali croniche

Il consumo di foglie di sedano è sconsigliato per le donne incinta perché potrebbe rendere il latte sgradevole per il neonato.

