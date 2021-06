Non tutti sanno il motivo per cui l’iperico è detto “erba di San Giovanni”. Questa denominazione sarebbe dovuta al fatto che nei giorni del solstizio d’estate questa preziosa pianta raggiunga il massimo della fioritura. Il 24 giugno, giorno in cui si celebra San Giovanni, lo si dovrebbe raccogliere nel massimo del suo splendore.

La notte del 24 giugno, infatti, era una ricorrenza molto sentita in passato, a metà fra il sacro e il profano.

Si pensava che in questa notte le streghe fossero libere e svolazzanti e quindi per scacciarle si accendevano fuochi ai bordi delle strade e nei campi.

San Giovanni Battista è anche patrono di molte città italiane e in molte di queste si fanno fuochi d’artificio come in passato si accendevano falò.

Dal 21 giugno, infatti, ricomincia la parabola del sole e piano piano le giornate si fanno meno lunghe. Ecco, quindi, che si raccoglievano piante, come l’iperico, per essere messe fuori dalla porta in funzione antistreghe o antimalocchio.

Da un punto di vista più profano, l’iperico a fine giugno raggiunge il picco della fioritura.

Il 24 giugno dobbiamo prepararci a raccogliere questa preziosa erba officinale usata per il buon umore ma attenzione perché è un vero antidepressivo senza prescrizione

La pianta dai fiori gialli è nota per le virtù antidepressive, tant’è che ne viene sconsigliata l’assunzione durante una terapia farmacologica psichiatrica.

Occorre sempre chiedere al medico prima di assumere prodotti a base di iperico perché si tratta di un vero e proprio psicofarmaco.

Infatti uno studio dell’Università di Adelaide ha registrato che può dare i medesimi effetti collaterali di un antidepressivo, quali nausea, vomito, attacchi di panico, e così via.

Inoltre, in estate, se ne sconsiglia l’assunzione per via orale in quanto provoca una maggiore sensibilità all’esposizione al sole.

Al contrario ad uso topico, cioè applicato sulla cute, lenisce immediatamente il bruciore delle scottature.

Qui, la Redazione di ProiezionidiBorsa indica come si prepara l’oleolito di iperico da applicare su pelli arrossate o irritate.

Facciamo attenzione, quindi, a come usiamo l'iperico. Meglio sempre rivolgersi al medico se assunto per via orale.