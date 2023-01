Il 2023 sarà l’anno del Coniglio, ecco cosa significa secondo l’oroscopo cinese

L’ultima volta è stato nel 2011. Ma secondo l’oroscopo cinese l’anno del Coniglio torna nel 2023. Un anno sicuramente dalle aspettative molto alte. Ma cosa significa? Cosa dobbiamo aspettarci?

Siamo ufficialmente nel 2023. E secondo l’oroscopo cinese questo è l’anno del Coniglio. Da anni ormai non guardiamo più solo quello dei nostri segni zodiacali, ma ci allarghiamo anche ad altre culture.

Se l’oroscopo a cui siamo abituati dice una cosa, magari quello cinese ne dice un’altra e potrebbe essere più conveniente per noi. Possiamo dunque vederli e studiarli entrambi, ma dobbiamo sapere che sono differenti.

Il 2023 sarà l’anno del Coniglio, dunque, ma in realtà questo animale lo abbiamo già incontrato in passato. Infatti, l’ultimo anno cinese del Coniglio è stato il 2011, poi abbiamo avuto il 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927 e 1915.

Questo significa che tutti coloro che nasceranno nel 2023 avranno come segno zodiacale il Coniglio. Ma cosa significa avere questo segno zodiacale?

Il 2023 sarà l’anno del Coniglio per i nati quest’anno

Il nuovo anno sarà quello del Coniglio, ma secondo la tradizione cinese cosa significa? Quali sono le caratteristiche delle persone che nascono sotto questo segno? Partiamo con il dire che in Cina quest’anno specifico è visto in modo molto positivo. Infatti il Coniglio coincide con le persone dall’animo tranquillo e gentile. Sono persone che non amano i conflitti e che preferiscono l’eleganza.

È un anno importante per cercare di essere responsabili. Infatti, coloro che nascono sotto questo segno sono molto responsabili. Prendiamo ogni decisione con ragionevolezza, cogliamo l’attimo e facciamo subito le cose che possiamo fare e non rimandiamole a domani.

Il coniglio è un animale molto pacifico, tranquillo e questo a volte lo rende anche un pochino fragile. Questa fragilità possiamo incontrarla a livello psicologico e spesso si ritrova in situazioni difficili da gestire.

La moda celebra il Coniglio

Ovviamente anche la moda celebra il 2023 e l’anno cinese del Coniglio. E ad esempio Gucci ha rilasciato una capsule collection ricca di raffigurazioni del Coniglio, animale che simboleggia intelligenza, salute e longevità.

Givenchy ha presentato il nuovo capitolo della collaborazione con Disney rilasciando una serie di prodotti in cui il protagonista è Oswald the Lucky Rabbit (ovvero un coniglio). Il logo di Arc’teryx, che è un dinosauro, ora è un coniglio in movimento.

Imperdibili poi i foulard, le felpe e le t-shirt di Versace con la stampa del coniglio oppure il Grand Soir di Dior che quest’anno rende omaggio al Coniglio. Si celebra il 22 gennaio il Capodanno cinese e il 2023 sarà l’anno del Coniglio.