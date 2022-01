In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa proverà a riassumere il nuovo anno dal punto di vista delle principali novità in arrivo. Detta diversamente, ecco il 2022 in 8 riforme, dai Bonus al limite dei pagamenti in contanti, passando per IRPEF, IRAP e pensioni.

I Bonus per i lavoratori

Partiamo anzitutto dal capitolo Bonus, formazione e aiuti vari previsti per la platea dei lavoratori. Per il 2022 sono attesi nuovi fondi a beneficio del comparto auto e spettacoli, la proroga (fino a marzo) dello stop della tassa dei tavolini- Partiranno i vari programmi di formazione per alcune fasce di inoccupati, e in alcuni casi sono previsti sostegni economici o Bonus.

L’universo dei Bonus casa

La gran parte dei Bonus casa è stato prorogato, anche se non mancano le novità.

Ad esempio la Legge di Bilancio ha modificato il Bonus mobili, che si attiva se correlato al Bonus ristrutturazione. In questo caso la Manovra ha ridotto a 10mila euro il tetto di spesa rispetto ai 16mila del 2021. Il Bonus facciate resta invece intatto nell’ossatura, ma passa dal 90% al 60% della spesa.

L’IRPEF

Sicuramente una delle misure più attese dai contribuenti italiani riguarda l’IRPEF. Le aliquote sono state ridotte a 4 rispetto alle vecchie 5; è stata soppressa l’aliquota al 41%. Inoltre il legislatore ha rivisitato anche il capitolo delle detrazioni, facendo salire quella base a 3.100 euro.

Per il contribuente medio dovrebbe trattarsi di una riduzione del prelievo pari a 264 euro annui. Invece Solo alcuni fortunati lavoratori riusciranno a ricevere un aumento annuo pari a 765 euro.

L’IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per il 2022 è stata soppressa a beneficio di autonomi, professionisti e ditte individuali. Secondo le stime, la misura interesserà una platea di circa 835.000 autonomi e partite IVA.

Assegno unico

Dopo l’esordio targato 1° luglio 2021, l’assegno unico ponte (AU) diventa universale e più robusto. Coinvolgerà infatti i figli (a carico) dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni. Dalla combinazione tra ISEE ed età e numero di figli discende l’importo dell’assegno.

Le tempistiche per la domanda partono dal 1° gennaio, anche se gli assegni arriveranno da marzo, arretrati inclusi.

Limite contante

Da 1° gennaio scende ulteriormente il limite dei pagamenti in denaro. Si passa, infatti, dai vecchi 1.999,99 euro agli attuali 999,95 euro per qualunque di contante tra persone fisiche o giuridiche. Lo stesso vale anche per il pagamento dei salari, tranne nel caso delle colf.

Le misure per evitare la stangata luce e gas

Contro il caro bollette arriva la possibilità di rateizzare le fatture (fino a 10 rate, senza interessi) in arrivo tra gennaio ad aprile. Infine, tagliati gli oneri di sistema e ridotta al 5% l’IVA sul gas da riscaldamento.

L’insieme delle misure dovrebbe permettere di neutralizzare gli effetti del caro bollette per le famiglie a basso reddito.

Ad ogni modo, abbiamo già illustrato quali sono i 2 sostegni INPS e i 3 controlli urgenti da fare per fronteggiare la stangata luce e gas in arrivo.

Il 2022 in 8 riforme, dai Bonus al limite dei pagamenti in contanti, passando per IRPEF, IRAP e pensioni

Dal 1° gennaio sparisce la possibilità di andare in pensione con Quota 100, ossia 62 anni di età e 38 di contributi. Al suo posto arriva (solo per un anno) Quota 102, ossia 64 anni di età e 38 di contributi.

In compenso il legislatore ha prorogato di 1 anno Opzione Donna a allargato la platea dei beneficiari dell’APE sociale. Abbiamo visto quali sono tutte le 23 fasce di lavoratori che possono accedere a questa forma pensionistica. In particolare, per la categoria dei ceramisti ed operai edili il requisito per accedervi scende a 32 anni di contributi e 63 di età anagrafica.