Con il nuovo anno arrivano anche i rincari su vari comparti, da quello dell’energia, alle tasse sulla casa. Ma ci sono aumenti anche per i possessori di automobili. Con tutti questi rincari, il 2021 inizia con un salasso per le famiglie italiane. Ecco quali aumenti ci aspettano.

In arrivo aumenti del 5%

Arriva gennaio e con esso l’inevitabile lista di aumento di bollette, pedaggi, tasse ecc. Neanche la pandemia e una crisi economica che sembra appena cominciata, fermano i rincari. Energia, autostrade, Fisco, non conoscono virus.

Quello che attende gli italiani per l’inizio del 2021 è un salasso non irrilevante. Secondo l’Arera, l’Autorità per la regolazione di energia, reti e ambienti, gli incrementi delle bollette nei primi 3 mesi dell’anno, saranno dell’ordine del 5%. Più precisamente del 5,3% per il gas e del 4,5% per l’energia elettrica.

A cosa sono dovuti questi aumenti? A due fattori. Prima di tutto la stagionalità. La crescita della domanda nel periodo invernale porta ad un inevitabile aumento dei prezzi. Il secondo fattore dipende dall’incremento delle materie prime, in particolare gas e petrolio. Questi sono tornati ai livelli di prezzo dello scorso anno.

Ma non finisce qui, perché per i proprietari di case arriva la super IMU. Infatti da quest’anno TASI e IMU sono state accorpate. O meglio, è stata abolita la Tassa comunale sui servizi indivisibili (TASI). Per compensare le mancate entrate, ai sindaci è stata data la facoltà di incrementare l’IMU.

Per fare cassa occorre colpire beni che sono posseduti diffusamente dalla popolazione. La casa di proprietà è un bene diffuso e lo è ancora di più l’auto. E così, in piena pandemia la Commissione Bilancio ha approvato una norma che prevede l’aumento di oltre 10 euro sulle revisioni delle auto. Non si pagherà più 66,88 euro ma 79,02 euro.

Non potevano mancare i rincari dei pedaggi autostradali, anche se questi non scatteranno subito da gennaio. Nel decreto Milleproroghe, gli incrementi dei pedaggi sono stati congelati fino a luglio 2021.

