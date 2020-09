Il 1° ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè, nata per celebrare la mitica bevanda in tutto il mondo. La giornata è stata istituita dall’International Coffee Organization soprattutto per promuovere il commercio equo e solidale di caffè.

La prima edizione fu il 1° ottobre 2015, lanciata a Milano in occasione di Expo 2015.

Cosa succede in questa ricorrenza? Oltre ai programmi specifici per i professionisti del settore, in questa giornata potresti partecipare ad eventi promozionali molto interessanti. Alcune aziende offrono assaggi gratuiti, sconti, buoni e offerte speciali. Controlla le pagine dei social network per scoprire cosa succede vicino a te.

Il 1° ottobre è la Giornata Internazionale del Caffè. L’edizione 2020

Come possiamo immaginare, il 2020 è stato un anno pesante anche per la filiera del caffè.

La pandemia da coronavirus, che ha naturalmente determinato un forte calo nella produzione, ha aggravato una crisi già in atto. Tra le cause abbiamo cambiamenti climatici, inquinamento e deforestazione, che come sappiamo sono eventi interconnessi. A ciò si aggiunge la crescita dell’offerta di caffè di qualità inferiore, che ha fatto abbassare i prezzi.

Considerate che, nonostante i ricavi annui del commercio di caffè superino i 100 miliardi di dollari, per i piccoli agricoltori i profitti sono minimi. Gran parte di essi rasenta la soglia della povertà.

Immaginate l’impatto di una crisi come quella attuale.

Per questo gli obiettivi sono innovazione, sostenibilità e creazione di nuovi posti di lavoro.

L’edizione 2020 dell’International Coffee Day si propone come piattaforma di lancio per un programma dedicato ai giovani imprenditori. Il programma punta a fornire sia formazione che supporto finanziario, a sostegno delle iniziative di sviluppo sostenibile.

Open Day, degustazioni e cultura

Tieni d’occhio le pagine e i siti dei tuoi Caffè preferiti, perché potresti trovare eventi molto interessanti. Eccone alcuni esempi.

A Napoli, l’appuntamento è al Gran Caffè Gambrinus. Dalle 15 alle 20 si terrà un Open Day per appassionati, addetti ai lavori e curiosi.

Durante tutta la giornata si raccoglieranno le firme per candidare la cultura del caffè napoletano a patrimonio immateriale dell’Unesco. Per ogni firma, Gambrinus donerà un caffè sospeso a chi ne ha bisogno. Chi invece si iscriverà alla newsletter tramite il sito internet parteciperà all’estrazione di deliziosi premi.

A Milano e dintorni si terrà la manifestazione MilanoCaffè, dal 1 al 3 ottobre. Gli appuntamenti avvengono in diverse location, in collaborazione con molte associazioni e aziende del settore. Qualche dritta? Se cerchi degustazioni e assaggi potrebbero interessarti gli eventi di Torrefazione Caffè Ernani, di L’Ov Milano e degli store Starbucks.

Caffè Milani offre, in tutti i suoi locali Caffè&Caffè una tazzina della miscela Action Espresso Bio. Per promuovere il caffè biologico ed etico, Action sarà scontato per tutto il mese di ottobre nei Caffè&Caffè di Como, Padova, Lecco e Seregno.

Buon caffè a tutti!