A chi non è mai capitato di avere voglia di un fresco e leggero dessert, ma di non avere il tempo o la pazienza di prepararlo? O di avere voglia di stupire gli ospiti e non avere affatto idea di cosa servire a fine pasto? Niente paura, ecco delle fantastiche, veloci e semplici idee che lasceranno tutti a bocca aperta. I dolci al cucchiaio allo yogurt sono indubbiamente vantaggiosi perché richiedono pochissimo tempo nella loro preparazione senza però tralasciare gusto e bontà. Ideali da servire ad amici e parenti per una cena in compagnia o per una sana merenda, si preparano in pochi minuti senza l’utilizzo di forno e di sbattitori elettrici. Basta avere un buon yogurt fatto in casa, al naturale o colato alla greca per realizzare dessert golosi e leggeri in bicchierini con muesli, biscottini, gocce di cioccolato e dare libero sfogo alla fantasia.

Il dessert allo yogurt, fresco, gustoso con pochissime calorie che si prepara davvero in un attimo, vediamo cosa serve

Ingredienti

a) 250g di frutti di bosco o fragole;

b) 50ml di acqua;

c) 1 cucchiaio raso di amido di mais;

d) 15g di zucchero;

e) 500g di yogurt greco o bianco;

f) 200g di muesli;

g) un cucchiaino di miele.

Preparazione

Versare in un pentolino l’acqua, lo zucchero e i frutti di bosco, lasciandone da parte una decina per la decorazione finale, far cuocere a fuoco lento fino a quanto non si otterrà un composto omogeneo. Filtrare il composto ottenuto in un colino per eliminare i semi. Aggiungere l’amido di mais precedentemente sciolto in un po’ di acqua fredda e mescolare bene. Rimettere sul fuoco e far addensare. Lasciare raffreddare e riporre in frigo per 20 minuti. Nel frattempo in una ciotola amalgamare bene il miele allo yogurt. Prendere 4/5 coppette di vetro e versare sul fondo di ognuna 2 cucchiai del composto di frutta. Aggiungere uno strato di yogurt e completare la preparazione con i muesli croccanti e qualche frutto per decorare. Se si ha abbastanza spazio nel congelatore si possono far raffreddare per 10/15 minuti prima di servire. Per una ricetta ancor più veloce si può sostituire la frutta con semplici confetture di marmellata con i gusti più graditi.

Ecco pronto il dessert allo yogurt, fresco gustoso con pochissime calorie che si prepara davvero in un attimo. Buon appetito!

