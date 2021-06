IGD sui massimi dell’anno ma il rialzo potrebbe ancora continuare. Il nostro Ufficio Studi più volte si è occupato sulle nostre pagine di questa società.

IGD (MIL:IGD) ovvero Immobiliare Grande Distribuzione, capitalizza in Borsa circa 473,4 milioni di euro. Sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e ha una presenza significativa nella distribuzione retail anche in ben 13 città rumene.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 9 giugno a Piazza Affari al prezzo di 4,48 in rialzo del 4,43% rispetto alla seduta precedente. Nel corso del 2020, il titolo ha segnato il minimo a 2,43 ed il massimo a 5,99, mentre da inizio anno, il minimo a 3,32 ed il massimo a 4,495.

Il segnale di ieri sembra dare spazio alla possibilità di accelerazioni di breve termine.

Cosa attendere da ora in poi e fino a dove potrebbe spingersi questo eventuale rialzo?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) stimano un fair value in area 4,43. I nostri calcoli invece, fatti analizzando i bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 5,50, con una sottovalutazione rispetto ai prezzi correnti di circa il 22,7%. Ci sembra una buona opportunità da cogliere.

In quanto tempo potrebbe essere colmato questo gap?

IGD sui massimi dell’anno ma il rialzo potrebbe ancora continuare. La strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista. Fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 3,95, le quotazioni saranno dirette nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 5,29 e poi successivamente 5,60/5,99 da raggiungere entro la fine dell’anno in corso. Supporto di breve termine a 4,13.

Quale strategia di investimento attuare quindi?

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni attenersi ai livelli appena indicati. Per chi volesse comprarlo a mercato può fare la stessa cosa. Ci sembra una buona operazione di trading con ottimale risk reward.

Si procederà per step.