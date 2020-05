IGD, la Fase 2 riapre le porte e le speranze dei centri commerciali

Buone le affluenze nei centri commerciali IGD nel post lockdown. Le persone si sono lasciate alle spalle i timori per il coronavirus, tornando a frequentare fin da subito i centri commerciali. Secondo IGD si sta parlando dell’80% dei visitatori nei 3 giorni fra lunedì 18 e mercoledì 20 maggio rispetto allo stesso periodo del 2019.

IGD sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale

I dati diffusi da Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (MILIGD) fotografano una realtà importante, in quanto IGD sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, possiede un patrimonio immobiliare valutato in circa 2.381,41 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Possiede in Italia 25 ipermercati e supermercati, 27 gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 5 ulteriori proprietà immobiliari.

Aperti oltre il 90% dei punti vendita

Quasi raggiunto il ritorno alla “normalità”. Al momento oltre il 90% dei punti vendita risulta aperto ed operante, mentre i rimanenti si stanno organizzando per aprire quanto prima. Alcune strutture di IGD non hanno mai chiuso durante il lockdown. Adottando ogni misura necessaria ad operare in piena sicurezza hanno garantito servizi primari come generi alimentari, farmacie ed ottica.

Le Gallerie Commerciali sono state riconfigurate alla luce delle nuove necessità. Azione atta a garantire la tutela della sicurezza e salute dei visitatori e degli operatori. In particolare, sono stati realizzati percorsi differenziati fra servizi essenziali e non, climatizzazione basata sul ricambio naturale dell’aria e non sul suo riciclo, disinfezione quotidiana e sanificazione periodica.

In aggiunta sono state installate termocamere per la rilevazione della temperatura corporea in assoluta discrezione e tutela della privacy. Accesso prioritario per personale medico o infermieristico, rispetto del limite di 1 persona ogni 10 mq con blocco automatico degli accessi.

