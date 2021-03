Nonostante l’andamento prudente di Piazza Affari, sul listino milanese ci sono titoli che salgono di prepotenza, raggiungendo massimi mai toccati in precedenza. È il caso di un titolo a media capitalizzazione che ieri ha avuto una fiammata rialzista premonitrice di altre positive sedute. Vediamo qual è il titolo e cosa può accadere oggi in Borsa.

Timidi segnali d’un prossimo auspicabile rialzo per Piazza Affari

Ieri la Borsa di Milano ha avuto timido tentativo di rialzo. La sua partenza è stata penalizzata da alcuni titoli che hanno staccato il dividendo. Quando lo stacco delle cedole riguarda titoli importanti, il naturale calo dei prezzi dell’azione pesa sul listino. È quanto è avvenuto nella seduta di ieri, con l’indice Ftse Mib che in avvio ha aperto in calo, a ridosso dei 24.000 punti. Poi, in mattinata i prezzi hanno recuperato terreno, ma l’apprezzamento non è stato eccezionale. Neanche quando, nel pomeriggio alle 15,30, gli indici americani in apertura hanno mandato inequivocabili segnali di rialzo.

I livelli da monitorare oggi

La Borsa continua a mostrare incertezze. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) non riesce a mettersi alle spalle quota 24.000 punti e superare quota 25.000 punti, per lanciarsi verso nuovo traguardi. Nella seduta di oggi l’area di prezzo a 24.300/24.350 punti torna a essere una quota da tenere sotto osservazione. Una salita sopra questo livello farà scattare un rialzo fino a 24.500 punti. Mentre al ribasso occorre tenere nuovamente in considerazione la soglia dei 24.200 punti. Sotto questo livello scatta il semaforo giallo e bisogna fare attenzione. Ma è solo con una chiusura sotto 23.950 punti che occorrerà preoccuparsi.

Ieri gli operatori galvanizzati hanno comprato a piene mani questo titolo che oggi potrebbe battere un record storico

Chi vuole fare una scommessa a breve termine, ma non solo, dovrebbe guardare a De’Longhi. Ieri il titolo ha guadagnato il 5,2%. A spingere l’azione è stata la notizia che la società ha acquisito il controllo della svizzera Eversys. Ieri gli operatori galvanizzati hanno comprato a piene mani questo titolo che oggi potrebbe battere un record storico. Infatti l’azione è a un passo dal massimo assoluto di 36,18 euro. Il superamento di questa soglia farà schizzare l’azione in alto di un altro 10%, verso il target psicologico dei 40 euro. Invece, al ribasso un primo segnale d’allerta arriverà con una discesa sotto i 34 euro. Ma con una discesa sotto 32,5 euro scatterà il semaforo rosso, perché i prezzi torneranno a 30 euro.

