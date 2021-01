I ricercatori di Comparitech hanno messo sotto la lente di ingrandimento gli annunci di 40 marketplace del dark web. Con questo studio è risultato che identità rubate, carte di credito e account Paypal si ottengono a prezzo stracciato. Infatti gli interessati con soli 11 centesimi entrano in possesso dei dati di una carta di credito. Invece con pochi euro si mettono le mani su un intero pacchetto di dati personali.

Purtroppo questo mercato diventa sempre più florido e fa gola a molti. Gli interessati acquistano in America i pacchetti al costo medio di 8 dollari per ogni identità rubata. Negli States il prezzo è più abbordabile rispetto a Regno Unito, Turchia, Giappone e Emirati Arabi.

Infatti, in questi Paesi, il prezzo varia da 14 a 25 dollari.

Cessione carte di credito

Discorso diverso per la cessione dei dati delle carte di credito. L’oscillazione dei prezzi va dagli 11 centesimi fino ai 986 dollari in base alla mole di informazioni vendute. Di solito con pochi centesimi si ottiene il numero di carta di credito. Invece il prezzo sale quando la cessione dei dati comprende un nome, un codice postale e una data di scadenza.

I malintenzionati hanno necessità di una mole di dati e perciò hanno convenienza ad acquistare pacchetti.

Più carte di credito maggiori furti

I ricercatori di Comparitech hanno notato che nei Paesi con la maggiore diffusione delle carte di credito, parallelamente i furti viaggiano di pari passo. Per questo motivo il prezzo per ottenere i dati di carte rubate non è eccessivo. Il discorso cambia invece Europa dove sono tanti gli acquirenti ma meno i furti. Perciò c’è poca disponibilità di dati. In questo caso il costo è in media di 8 dollari.

Account Paypal

Gli account Paypal costano, invece, molto di più dai 5 ai 1767 dollari. Secondo Comparitech la differenza di prezzo è dovuta per questioni di ritorno dell’investimento. Infatti negli account Paypal c’è più probabilità di trovare soldi e ottenerli anche immediatamente. Dunque alla luce di ciò, identità rubate, carte di credito e account Paypal si ottengono a prezzo stracciato.