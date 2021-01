Per pasti veloci, tenendo sempre sotto controllo le calorie, ecco le idee vincenti per panini imbottiti dietetici gustosi e nutrienti. A partire dalla scelta oculata del tipo di pane da imbottire, e passando per la selezione mirata del companatico.

Perché il panino imbottito è sempre appetitoso pure quando l’apporto nutrizionale risulta essere ben equilibrato. Le idee per farcire il pane, infatti, non sono finalizzate a proporre una sorta di dieta del panino, ma a fornire spunti utili e tali da tenere sempre sotto controllo i grassi e le calorie con semplici accorgimenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco alcune idee vincenti per panini imbottiti dietetici gustosi e nutrienti

Nel dettaglio, partendo dalla scelta del pane, il migliore da farcire è quello integrale. Ovverosia quello che, sempre nell’ottica di mantenere basse le calorie senza rinunciare al gusto, è da preferire ai panini all’olio e a quelli al latte. E, in ogni caso, se si utilizzano le fette di pane bianco confezionato, per farcire, basterà leggere l’etichetta per capire quali sono le calorie ogni 100 grammi.

Passando al companatico, il panino imbottito gustoso ma dietetico non può essere mai farcito con la carne, con gli insaccati e con i formaggi che contengono quantità elevate di grassi.

La leggerezza, senza rinunciare al gusto, passa, infatti, attraverso scelte che spaziano dalla bresaola alle fette di tacchino, e passando per la ricotta scremata, tra i latticini, da scegliere per il proprio panino imbottito. Inoltre, in un panino farcito gustoso ma dietetico deve sempre includere la verdura.

Per esempio, un pomodoro a fettine o due foglie di lattuga aggiustando poi il gusto aggiungendo i sottaceti. In questo modo sarà facile evitare di farcire i panini con quegli alimenti che sono lontani dal renderli dietetici. Ovverosia la mortadella, la pancetta, oltre al salame e ai würstel. L’ultimo tocco per farcire il panino imbottito dietetico è rappresentato dall’aggiunta di spezie e di un filo di olio extravergine di oliva. Mentre è da evitare il burro.