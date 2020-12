Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La colazione è sempre un pasto importante perché è il primo della giornata. Servono infatti energie per affrontare una giornata di lavoro, ma anche per evitare di arrivare all’ora di pranzo con una fame da lupi.

Inoltre, pure la prima colazione deve essere varia, e quindi è preferibile non assumere di mattina sempre gli stessi alimenti. Ecco allora alcune idee su cosa mangiare a colazione tra cibi e ricette alternative. Di mattina infatti si può andare oltre il classico latte con i biscotti ed anche al rituale del cappuccino e del cornetto ordinato al bar.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco alcune idee su cosa mangiare a colazione tra cibi e ricette alternative

Fare colazione con un dolce fatto in casa: per iniziare la giornata con energia si possono preparare a casa due volte a settimana dolcetti sfiziosi come i muffin. Ma anche l’intramontabile ricetta del classico ciambellone soffice della nonna così come spiegato in questo articolo.

La prima colazione all’americana: per chi all’ora di pranzo vuole la certezza di non arrivare mai affamato, ecco un possibile menù tipico della prima colazione all’americana. Ovverosia una spremuta d’arancia, due uova strapazzate e due pancakes con sciroppo d’acero.

Idea di prima colazione per chi è a dieta: al mattino, per chi invece sta seguendo un regime alimentare ipocalorico, si può fare colazione con una composizione, in un piatto, di un vasetto di yogurt bianco al naturale. Con immerse fette di un kiwi. nonché una banana a rondelle ed una guarnizione a base di un cucchiaio di semi di chia.

Cosa non mangiare e cosa è importante per la prima colazione

Oltre alle idee sopra indicate sulla prima colazione c’è anche da dire che non solo è importante non saltarla.Ma occorre pure organizzarsi per evitare di mangiare di fretta. Una fretta che, sbagliando, spesso porta durante la settimana ad esagerare la mattina con i cibi confezionati. Dagli snack dolci o salati alle merendine che possono contenere olio di palma, grassi idrogenati, additivi e conservanti.