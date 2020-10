In alcune regioni italiane comincia a scattare il coprifuoco. Organizzare un’uscita serale romantica si fa sempre più difficile! Come risolvere il problema? In quest’articolo troverai alcune idee sfiziose per una cenetta romantica in casa.

Non dobbiamo aspettare una ricorrenza o un anniversario per sorprendere il nostro partner. Né tantomeno è necessario ricoprire la casa di candele! Il segreto è come sempre nella qualità di ciò che prepariamo per cena che, visto lo scopo dell’appuntamento, non deve certo essere troppo pesante!

Idee sfiziose per una cenetta romantica

Proveremo a fornire dei consigli utili per portare un po’ di romanticismo sulla tua tavola!

La prima cosa da fare, se davvero vogliamo conquistare il nostro partner, è optare per una luce soffusa! Quindi meglio evitare luci a neon o troppo perpendicolari al viso. Meglio una luce gialla negli angoli della stanza. Una volta deciso dove posizionare il tavolo, e dopo essersi assicurati di aver scelto la luce giusta, è il momento di apparecchiare! Raccomandiamo di scegliere una tovaglia adeguata all’occasione. Lo stesso consiglio vale ovviamente per la scelta di bicchieri, piatti e tovaglioli. Come centrotavola va benissimo una candela o anche un piccolo bouquet di fiori (magari in armonia con in colori della tavola). Non scordare un po’ di musica da atmosfera Infine, il momento tanto atteso: la scelta del menu!

Consigliamo di optare per qualcosa di semplice e non troppo elaborato. Innanzitutto, bisogna dire che è sempre il caso di iniziare con un piccolo aperitivo! Un cocktail fresco e qualche stuzzichino! L’aperitivo è molto importante perché ci aiuta a distendere l’atmosfera e a sciogliere il ghiaccio. L’imbarazzo può crearsi anche se siete una coppia solida: l’abitudine può farvi sentire a disagio in una circostanza romantica! Ecco perché un bel cocktail in apertura può darvi una mano. Proseguiamo poi col dire che sconsigliamo un pasto completo: meglio o solo il primo o solo il secondo. Ecco qui una lista di ricette che possono fare al caso tuo:

Primo: Spaghetti al limone

Secondo: vitello tonnato

Contorno: ratatouille

Dolce: pere al mosto di vino rosso

Ovviamente, non si può sbagliare sul vino!