Idee sfiziose per cucinare i carciofi surgelati al forno e per condire un piatto di pasta o riso

Quando andiamo a fare la spesa di solito consultiamo la lista delle cose da comprare. Cerchiamo di risparmiare scegliendo bene i prodotti con un buon rapporto qualità prezzo, ma basandoci anche su altro.

Sappiamo che ogni giorno dovremmo mangiare dalle 3 alle 5 porzioni di frutta e verdura. Il tempo di pulire e cucinare soprattutto spinaci, cavolfiori e altri alimenti spesso non si trova. Per fortuna ci vengono in aiuto i prodotti surgelati.

Ormai troviamo carni, pesci anche la pizza in comode confezioni. Le verdure, poi, ci fanno risparmiare del tempo. Secondo gli esperti quando le aziende surgelano un prodotto permettono di arrestare la perdita di nutrienti. In questo modo potremmo consumare del cibo dopo giorni o settimane. Nel caso ad esempio di verdure fresche, invece, si conserverebbero pochi giorni in frigo, perdendo gradualmente molte proprietà. Per non parlare del tempo di lavaggio. Sia che scegliamo un alimento fresco oppure surgelato, faremo in modo di variare la nostra dieta con gusto.

Idee sfiziose per cucinare i carciofi surgelati per pranzo o cena

Nel caso avessimo comprato dei carciofi surgelati, avremo saltato tutte le operazioni di pulizia. Quando si ha tempo quelli freschi possono deliziarci in tanti modi. Se già mondati e in busta, si prestano comunque a tante ricette gustose. Procuriamoci, ad esempio, per 4 persone:

16 cuori di carciofo interi surgelati;

200 g di spinaci bolliti e strizzati;

100 ml di besciamella;

Parmigiano grattugiato;

pangrattato;

sale.

Facciamo scaldare dell’acqua salata. Quando bolle apriamo la busta dei carciofi e gettiamoli in pentola. Dopo una decina di minuti controlliamo la cottura. Se sono pronti, scoliamoli e mettiamoli in un piatto.

In una ciotola sminuzziamo gli spinaci strizzati e mescoliamoli con qualche cucchiaio di Parmigiano Reggiano e la besciamella. Ora allarghiamo il centro dei carciofi e mettiamoli in una pirofila, facendo attenzione a mantenerli diritti. Riempiamo l’incavo con la verdura condita. Se ci è avanzata la besciamella versiamola sopra i carciofi, altrimenti possiamo cospargerli con altro formaggio e del pangrattato.

Ora cuociamo in forno a 180 gradi finché vedremo formarsi una crosticina. Se abbiamo quello a vapore seguiamo le istruzioni del produttore.

Dei condimenti semplici e veloci per i primi piatti

Mangiare carciofi aiuterebbe l’attività intestinale, la produzione di globuli rossi e molto altro. Sarebbero da assumere con cautela se si fa uso di diuretici. A quest’ortaggio sono dedicate tante sagre come quella a Villasor vicino Cagliari.

Tra tante idee sfiziose per cucinare i carciofi surgelati ci sono quelle per condire i primi.

Per la pasta potremmo sbollentare i carciofi e spadellarli ben scolati con sale e pepe. Poi frulliamoli e aggiungiamoli a della pancetta a cubetti saltata in padella.

Se vogliamo arricchire un semplice risotto, dopo aver bollito i carciofi surgelati per 5 minuti, tagliuzziamoli. Poi versiamoli in pentola a metà cottura del riso. Completeremo infine il piatto pronto con burro e Parmigiano.