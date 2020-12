Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ormai le festività natalizie sono alle porte e fervono anche i preparativi che riguardano l’acquisto dei doni a parenti ed amici. Al netto dell’attuale fase-Covid, infatti, in condizioni di normalità la gran parte di chi ha un impiego passa più tempo sul luogo di lavoro che a casa. Ecco perché è assai importante ritrovarsi in uno spazio che sia il più funzionale ed accogliente possibile. A tal proposito oggi suggeriremo alcune idee regalo per Natale da 6 euro a 150 euro per chi sta sempre in ufficio per lavoro.

Il bollitore elettrico comodo e facile da usare

Ci sono quelli in acciaio semplici con un costo sui 10 euro che si spengono in automatico, quando raggiungono il punto di bollore. Salendo il prezzo – tra i 20 e i 45 euro – troviamo bollitori elettrici con la caraffa in vetro. Sono dotati anche di un filtro interno smontabile in acciaio inox, ottimi per tè e tisane, e avvolgicavo alla base. Alcuni hanno anche la temperatura regolabile, con funzione mantenimento in caldo.

Ci sono poi delle macchine specificatamente da tè automatiche, con display LCD. Queste hanno anche programmi in merito alla temperatura e al tempo di infusione. A grandi linee funzionano così: s’inserisce il te nel colino poi l’acqua riscaldata viene convogliata automaticamente nella caraffa filtrante. Una volta trascorso il tempo impostato, il te confluisce nella teiera in vetro. I prezzi di questi modelli viaggiano nell’ordine dei 110 euro circa.

Per gli amanti del caffè ecco alcune idee regalo per Natale da 6 euro a 150 euro per chi è sempre in ufficio per lavoro

In questo caso si apre un mondo. Bisogna prima capire se si preferiscono le cialde o le capsule. Le prime implicano una maggiore manutenzione della macchina. Le seconde sono più comode, ma più inquinanti e vincolanti. E questo perché ogni tipologia di macchina per capsule ha le sue specifiche.

Parallelamente bisogna capire il numero e la frequenza dei caffè, da preparare ogni giorno. Queste considerazioni possono guidarci all’acquisto di una macchina da caffè per ufficio con modelli, funzioni, colori, grandezze e design tra i più disparati. Ci sono macchine che preparano anche il cappuccino.

Sul fronte dei prezzi, si può acquistare un buon prodotto anche mantenendosi nel range di prezzo tra i 70 e i 150 euro.

In alternativa, se vogliamo spendere meno o qualora si fosse già in possesso della macchina del caffè, si potrebbe pensare ad un set di tazzine. In questo caso dai 10 euro in poi se ne trovano per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Altre idee regalo per Natale

Un’altra idea potrebbe essere il portavivande: ci sono addirittura dei kit che comprendono borsa termica e contenitori. Sono organizzati ad incastro, oppure a sezioni. Ancora, possono essere di acciaio o in plastica, alcuni addirittura sono con funzione scaldavivande elettrica.

Altro spunto potrebbe essere quello di considerare di regalare una bottiglia-borraccia termica in alluminio per contenere l’acqua. In commercio le si trova dai 500 ml fino ad oltre 1 litro, con tappi sottovuoto e a tenuta stagna.

Quanto ai loro costi, dai 6 euro a 35 euro ci si può sbizzarrire in termini di capienza, materiali, e colori.

Ecco dunque esposte le nostre idee regalo per Natale da 6 euro a 150 euro per chi sta sempre in ufficio per lavoro.

