Nella fascia di prezzo che stiamo ipotizzando c’è tanto da sbizzarrirsi. Occorre solo sapere se il nostro lui è amante dello sport piuttosto che del cinema, o del cibo piuttosto che della fotografia. Insomma la tecnologia offre tante possibilità di scelta, per tutte le tasche e in ogni ambito di preferenze.

Illustriamo dunque alcune idee regalo di Natale, da 4 euro fino a 50 euro, per l’uomo che ama la tecnologia.

Partiamo anzitutto scegliendo il nostro range di spesa. Subito dopo focalizziamo l’attenzione sugli interessi e gli hobbies dell’amico o parente o partner cui è destinato il nostro regalo. Quest’operazione ci aiuterà a restringere ulteriormente lo spettro delle alternative possibili sul mercato.

La smart sveglia a tappeto o il localizzatore di oggetti

Per un uomo pigro che non ama la sveglia mattutina, potremmo pensare ad una smart sveglia a tappeto. Sul mercato il prezzo di tale oggetto si aggira dai 30 ai 50 euro. Si tratta di un orologio con sveglia a forma di tappeto, ed è realizzato in un materiale morbido e confortevole. Per disattivare la sveglia sarà necessario uscire dal letto e posizionarsi sul tappetino per qualche secondo.

Altrettanto interessante sputo-regalo è anche il localizzatore di oggetti, detto Tile. In commercio se ne trovano di tutti i prezzi, dai 4 euro fino ai 30 euro. Funzionano a batteria e vengono aggiunti alle chiavi di casa o dell’auto, al telecomando o inseriti nel portafoglio e persino nella borsa. Funzionano con il Bluetooth fino a circa 35 metri e si azionano con un’App che farà scattare l’allarme al loro rintraccio.

Ancora altre idee regalo di Natale, da 4 euro fino a 50 euro, per l’uomo che ama la tecnologia

Suggeriamo poi la lente d’ingrandimento per lo schermo dello smartphone: consente ad esempio di vedere un film dal cellulare. Anche in questo caso la cifra della spesa da preventivare s’aggira sui 30 euro circa, euro più euro meno. Portatile, pieghevole, antiscivolo e con grandezza fino a 20 pollici, ingrandisce le immagini dalle 3 alle 5 volte. Alcuni modelli sono dotati anche di altoparlante.

Infine se il nostro uomo è un amante del vino, ecco l’idea di un cavatappi elettrico. Come dice la sua stessa denominazione, azionando un pulsante fa il suo dovere (ossia stappare una bottiglia di vino) nel giro di pochissimi secondi. Sono senza filo e dotati di caricabatteria ricaricabile. Questo utile apribottiglia sarà nostro, anzi sarà suo, con una spesa compresa tra i 20 e i 50 euro.

Infine, sempre restando in tema di vino, in quest’articolo diamo altri spunti interessanti. Ossia illustriamo alcune regole da seguire al fine di azzeccare la scelta del giusto vino da regalare in base alla personalità di chi lo riceverà.