Idee per farcire i cannelloni diverse dal solito ripieno ricotta e spinaci

Quando pensiamo al pranzo della domenica in autunno è impossibile che non vengano in mente alcuni primi piatti tipici della cucina italiana. Esempi ben noti a tutti sono le lasagne, ma anche i tortellini, gli gnocchi o i risotti, cremosi e dal sapore avvolgente. Tutte ricette che peraltro si possono reinventare in tanti modi diversi, pur partendo dalla tradizione.

Ad esempio, la classica parmigiana di melanzane può essere fatta con la zucca, ottima anche abbinata alla salsiccia per condire gli gnocchi della domenica.

E anche un altro grande classico dei pranzi in famiglia, ovvero i cannelloni, può essere reinterpretato in tanti modi diversi. Ecco dunque alcune idee per farcire i cannelloni diverse dal solito ripieno a base di ricotta e spinaci, altrettanto facili da realizzare.

Variazioni sul tema

Le modifiche alla ricetta di base sono più di quelle che si potrebbero immaginare, dunque ce n’è per tutti i gusti. Innanzitutto, gli spinaci possono essere agevolmente sostituiti dagli asparagi e accompagnati da una salsa a base di formaggio grattugiato e besciamella. Per dare una nota di gusto in più all’insieme, possiamo aggiungere al ripieno anche un paio di cipollotti affettati e rosolati nel burro. Oppure potrebbe bastare anche solo una spolverata di noce moscata, una delle spezie regine in cucina quando si tratta di questi piatti.

Idee per farcire i cannelloni diverse dal solito ripieno, proviamoli con verdure, funghi e formaggi

La tanto amata ricotta, invece, può essere facilmente sostituita da un altro formaggio molto apprezzato e peraltro più saporito: il Gorgonzola. Dal momento che questo iconico formaggio si distingue per un sapore senza dubbio più deciso della collega ricotta, bisogna bilanciare con la verdura.

I broccoli, delicati e di stagione, sono la risposta che stavamo cercando per dare la svolta al nostro ripieno. Il consiglio è di sfumarli nel vino bianco prima di accostarli alla salsa ottenuta sciogliendo il Gorgonzola nella panna, che già ne attenua il sapore. Un tocco originale, poi, potrebbe essere dato da una semplicissima dadolata di pomodorini per guarnire i cannelloni ormai farciti.

Con lo stesso procedimento si potrebbero realizzare anche una torta salata o delle crêpes, a seconda dei gusti e del materiale a disposizione per cucinare.

Perché poi non provare i cannelloni alla ligure? In questo caso serviranno crescenza, panna, pecorino sardo, polpa di pomodoro e basilico. Un ripieno ricco ma comunque leggero, proprio come il classico ricotta e spinaci che stiamo provando a sostituire.

Consigliata anche la versione vegetariana, in cui la pasta fresca nasconde un cuore di besciamella e verdure tipo melanzane e zucchine. Al contrario, è pur sempre possibile escludere del tutto le verdure e preparare un ripieno mixando formaggi a piacere.

Non male anche l’accostamento tra patate, mascarpone e funghi porcini che dà ai cannelloni la classica impronta autunnale.

Come preparare i cannelloni

Visti alcuni ripieni che possono tornare utili per variare il menù nei prossimi mesi, è tempo di concentrarsi sulla vera protagonista: la pasta fresca. Le opzioni sono due: farla da zero o arrotolare le sfoglie di lasagna già pronte.

In quest’ultimo caso servirà solo un po’ di manualità per dare la classica forma che conosciamo, nel primo caso bisogna impastare. Teniamo presente che per ottenere 8 cannelloni basterebbero 100 g di farina e un uovo medio.

Dopo aver ottenuto un composto liscio e omogeneo, lasciamolo riposare in un luogo fresco e asciutto per circa un’ora. Una volta diventata più elastica, la pasta è pronta per essere tirata con l’aiuto di un’apposita macchina o stesa con un semplice matterello infarinato.