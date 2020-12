Le grandi ricorrenze, come ad esempio il Natale, vanno festeggiate senza alcun margine di improvvisazione, anche in cucina. Al riguardo, ecco alcune idee per antipasti facilissimi e veloci da servire alla cena della Vigilia e per il pranzo di Natale.

Involtini di salmone

Ingredienti:

a) 500 gr di salmone affumicato a fette;

b) 200 gr di formaggio fresco spalmabile;

c) 50 gr di noci sbriciolate grossolanamente;

d) maggiorana q.b.;

e) rucola q.b.

Su un tagliere disponiamo la nostra prima fettina di salmone.

Aiutiamoci con un coltello per staccarlo dalla confezione, avendo cura di non rompere la fettina. Su quest’ultima spalmiamo, per tutta la sua superficie, il nostro formaggio fresco. Anche in questo caso aiutiamoci delicatamente e procediamo con l’aiuto di coltello e posate. A seguire disponiamo un po’ della nostra frutta secca, poi la maggiorana. Ora delicatamente lo chiudiamo e lo riponiamo su un vassoio, alla cui base abbiamo riposto un leggero strato di rucola. Allo stesso modo procediamo con le altre fette di salmone.

La torta tramezzino

Queste ricetta è detta anche torta di tramezzino. Di base si usa il pane al latte senza crosta, appunto per i tramezzini. Si può procedere a strati utilizzando le fettine che vengono appiattite delicatamente con il matterello. In alternativa si può farcire come un panettone gastronomico, oppure si può creare un rollè.

Possiamo sbizzarrirci con le farciture. Formaggio giovane e prosciutto cotto, per un gusto delicato, oppure provolone e mortadella per chi ama i sapori più decisi. Maionese, pomodoro e tonno, per riprodurre un classico, oppure verdure grigliate e ricotta per chi ama mangiare leggero

Usiamo la pasta sfoglia in modo fantasioso

La pasta sfoglia può essere l’ingrediente principale per tanti antipasti sfiziosi. Una idea semplice e carina potrebbe essere quella di creare con la sfoglia delle forme a tema natalizio e guarnirle con semi misti di zucca, di sesamo e infornarle.

Oppure creare dei mini antipasti, avvolgendo della pasta sfoglia agli asparagi, oppure al wurstel, o alle carote e poi procedere alla cottura in forno per pochi minuti.

Ancora, potremo pensare a qualche insalata ricca e sfiziosa con ingredienti particolari come l’avocado, i gamberetti, le mele verdi.

Infine, non escludiamo la possibilità di offrire come antipasto delle bruschette sfiziose che sono sempre molto apprezzate. A tal proposito, in quest’articolo riportiamo alcuni spunti originali.

Ecco dunque illustrate in sintesi delle idee per antipasti facilissimi e veloci da servire alla cena della Vigilia e per il pranzo di Natale.