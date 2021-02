Il Covid ha profondamente cambiato e vincolato la vita di tutti. Oltre a ostacolare la quotidianità, gli affetti e, fondamentalmente, la normalità, la diffusione di questo virus ha influito pesantemente anche sulle tasche delle persone.

Anche lavorare è diventato difficile, e ciò ha causato importanti perdite economiche in diversi settori del mondo del lavoro. Molte persone si sono dovute reinventare, scoprendo nello smart working una nuova concezione del lavoro.

Aspettando e sperando di tornare presto alla normalità, anche in campo lavorativo, vediamo insieme alcune idee innovative per fare soldi nel 2021.

Creare siti web

Questa è l’epoca di internet. Tutto è tecnologia, persino le visite mediche ormai si prenotano su internet. Ecco quindi che imparare a dominare l’ambito tech è un grande passo per riuscire a guadagnare velocemente oggi. Essere smart e saper creare siti web potrebbe essere la svolta per chiunque.

Basta un Pc e il gioco è fatto. Ci sono tantissime aziende disposte a pagare qualcuno per farsi creare un sito, o per farsi fare pubblicità. Oggi non essere su internet equivale a non esistere, e questo le aziende l’hanno capito molto bene. Quindi è il momento di accendere il Pc e iniziare a imparare.

Aprirsi un canale YouTube

Come è stato detto, questa è l’epoca della tecnologia. YouTube, in particolare, è un’ottima finestra sul mondo, da utilizzare per apprendere e per fare apprendere. Qualcuno è particolarmente bravo in qualcosa e vuole mostrarlo? È il momento di sbarcare su YouTube!

Anche se l’unico talento che si ha è saper mangiare mille panini in cinque minuti o giocare alla playstation. Tantissimi utenti in rete vanno ghiotti di questo tipo di video, che per qualcuno è svago, per altri può trasformarsi in lavoro. Incredibile vero? Eppure è proprio così!

Rivendere le cose inutilizzate di casa propria

Con le nuove app di rivendita online si potranno racimolare somme di denaro davvero interessanti. Armadi, box, cantine sono sempre pieni di cose inutilizzate, e chi dice il contrario mente. Cose comprate non si sa bene per quale motivo e rimaste lì a prender polvere, da chissà quanto tempo.

Beh, la buona notizia è che c’è sempre qualcuno a cui interessano cose bistrattate da altri. Basta saper scattare delle belle foto, metterle in vendita al prezzo che si preferisce e il risparmio è servito.

Detto questo, abbiamo visto, dunque, alcune idee innovative per fare soldi nel 2021.