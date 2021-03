La pandemia ci ha costretto a trascorrere molto più tempo a casa. In molti per sopravvivere a noia e solitudine da lockdown ci siamo dotati dei più moderni sistemi di home entertainment. Console e decoder con relativi accessori si affollano sui ripiani dei mobili con relativi fili ingarbugliati. Occorrerebbero quindi idee furbe per nascondere i fastidiosi e antiestetici cavi della TV. Ma come risolvere il problema? Di seguito proponiamo dei consigli pratici che non prevedono necessariamente modifiche all’ impianto elettrico.

Idee furbe per nascondere i fastidiosi e antiestetici cavi della TV

Quando progettiamo casa, solitamente stabiliamo anche dove e quante prese posizionare in base alle ipotetiche necessità. Una delle prime cose che abbiamo valutato sarà stata dove mettere la TV. Di certo avremo scelto un posto in prossimità della presa di corrente elettrica e dell’antenna. Di fatto però col tempo le esigenze cambiano e le tecnologie aumentano. Ed ecco comparire i decoder delle Pay TV, console per videogiochi, il sistema home theatre, hard disk esterno e così via. I cavi quindi si moltiplicano inesorabilmente e son davvero antiestetici. Vediamo insieme come risolvere il problema:

Mobile TV

In commercio esistono diversi tipi di supporti o piedistalli per la TV che prevedono contenitori o guide per i cavi. Ne esistono per tutte le tasche, dai 30 agli 80-90 euro. Nella scelta del supporto TV adatto è importante valutare la dimensione del tuo televisore e le uscite presenti per collegare altri devices (console, decoder, etc). In alternativa, si potrà sfruttare l’arredo di casa. Posizionare quindi la TV vicino ad uno mobile che sia nei pressi di una o più prese in modo da farvi passare dietro i cavi.

Legare i cavi

Altra possibilità è far passare i cavi proprio dietro al televisore, legandoli tra loro. In commercio si trovano diverse possibilità: “raccoglicavi” a spirale, guaine in neoprene a diametro regolabile, fascette di cablaggio. L’unica attenzione è non comprimere eccessivamente i fili onde evitare che si danneggino e causando una cattiva ricezione del segnale TV. Può essere una soluzione rapida e pratica che ci consentirà di legare insieme i cavi con una spesa minima, una decina di euro al massimo. Si trovano facilmente in ferramenta o nei negozi online. Per coprire ulteriormente si potrebbe poi mettervi una pianta o qualche complemento che distragga dall’elemento disturbante.

Canaline passacavi

Per ovviare a lavori di impiantistica una buona alternativa possono essere le canaline passacavi. Consentono infatti di realizzare impianti elettrici esterni. Si fissano alla parete tramite apposito nastro adesivo. Sono tubi più o meno rigidi che si possono verniciare per allinearle alle tinte dell’arredo. Ne esistono di gesso, plastica o metallo a seconda delle necessità.

Scatole organizer

Si tratta di vaschette create appositamente per riporre ordinatamente alimentatori, multiprese e cavi arrotolati. Ne esistono di vari modelli creati appositamente come soprammobili decorativi e di varie misure. Il vantaggio di questi oggetti è che proteggono le prese dalla polvere riducendo così il rischio di incidenti.

Parete in cartongesso o pannello decorativo

Un’altra idea forse un po’ più radicale è la realizzazione di una parete in cartongesso su cui montare la TV. Così sarà più semplice nascondere i fili. Con po’ di fantasia la si potrebbe trasformare in un attraente elemento di design.

Con queste idee furbe per nascondere i fastidiosi e antiestetici cavi della TV, la casa sarà certamente più bella e ordinata.