Idee fantastiche per riciclare penne e pennarelli che i nostri figli non usano più 

Ogni anno, con la partenza dell’anno scolastico, ci ritroviamo la casa invasa da penne e pennarelli. Se, poi i nostri figli hanno un talento particolare per il disegno e l’arte, la casa diventa una vera e propria cancelleria. Cosa facciamo poi di tutto questo materiale quando si esaurisce? Ecco, alcune idee fantastiche per riciclare penne pennarelli che i nostri figli non usano più. Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione dei suggerimenti per riciclare tutti questi oggetti che altrimenti finirebbero nella spazzatura. O, magari anche ricaricarli e risparmiare sull’acquisto di confezioni nuove.

L’ultimo tentativo di farli funzionare

Prima di vedere le idee fantastiche per riciclare penne pennarelli che i nostri figli non usano più, proviamo a vedere se possiamo ricaricarli. Come facevamo noi da piccoli, quando non c’era tutta la scelta commerciale di adesso. Ci sono tre modi molto semplici ed economici per ridare colore ai nostri pennarelli:

immergere la punta nell’aceto e lasciarlo riposare per qualche istante;

smontare il tappino posteriore e inserire nel pennarello qualche goccia di alcol;

prendere i vasetti di vetro dei sughi pronti e riempirli di alcool denaturato. Smontare il pennarello, prelevandone la cartuccia interna, o tampone, che dir si voglia. Quindi, immergere nel vasetto e lasciare che il colore si ricarichi per tutta la notte.

Sono tre antichi sistemi che almeno con i pennarelli di una volta funzionavano.

L’arte del riciclo passa anche dai pennarelli

Se invece abbiamo voglia di creare qualcosa di nuovo, la cosa più semplice e piacevoli che possiamo fare, assieme ai nostri piccoli è un orologio. Una creazione che abbiamo sperimentato personalmente ed è stata particolarmente utile per far imparare ai bambini le ore e i colori in inglese.

Prendendo una superficie abbastanza solida, e, magari una colla ecologica, facciamo incollare i pennarelli sul quadrante, disponendoli come fossero delle lancette. I piccoli si divertiranno imparando sia le ore che i vari nomi dei colori nella lingua più parlata del mondo. Per la bambine, suggeriamo invece di prendere tutti i tappi, forarli e unirli per formare delle collane e dei braccialetti.

