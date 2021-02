“I soldi non fanno la felicità”. E per fortuna, spesso e volentieri, nemmeno l’amore.

Idee economiche e facili da realizzare per stupire la propria dolce metà a San Valentino

Bastano infatti pochissimi soldi per fare un regalo al proprio amato o alla propria amata, armandosi semplicemente di affetto e fantasia. Oggi spieghiamo come fare a realizzare tre idee economiche e facili da realizzare per stupire la propria dolce metà a San Valentino.

Un album fotografico

Cosa c’è di meglio di un album di foto per ricordare i bei momenti insieme? Basta selezionare i propri momenti più felici e stamparli su carta lucida. Poi per la scelta del raccoglitore basterà solo un po’ di fantasia e di tenerezza. Più il prodotto è personale, più sarà apprezzato. Via libera dunque a ritagli e fantasiose opere di bricolage.

Un barattolo di pensieri

Per realizzare questo pensierino bastano tre elementi: carta, penna e un bel barattolo di vetro. Basterà ritagliare dei piccoli bigliettini di dimensioni simili da un foglio completamente bianco. Su ognuno di essi va scritta una caratteristica che si ama dell’altra persona. È consigliabile farne pescare un pezzo ogni mattina a colazione per iniziare la giornata con il piede giusto. Basteranno appena trenta bigliettini per rendere la propria anima gemella felice per almeno un mesetto.

Una mappa personalizzata

Se si è amanti dei viaggi si può prendere una grande mappa e delineare i propri luoghi del cuore. Se si mette la carta geografica su un adeguato sostegno, si possono inserire delle puntine e a queste si possono allegare delle foto on the road.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente come stupire il proprio partner con delle idee economiche e facili da realizzare per stupire la propria dolce metà a San Valentino. Se invece si desidera passare una serata all’insegna del “Netflix&Chill”, consigliamo di leggere questa piccola lista di film romantici.