Mettersi e scegliere un buon smalto per le nostre unghie è la base per una corretta manicure.

Certo, si tratta quasi della fine del processo, ma se fin dall’inizio sappiamo cosa scegliere, avremo tutte le idee più chiare.

Tuttavia, può capitare di commettere qualche errore o dimenticarsi qualche importante passaggio mentre ce lo mettiamo. Queste omissioni possono compromettere la tenuta dello smalto e rischiano di farcene usare più del dovuto.

Quindi, se seguiamo per bene i consigli che seguono oltre ad avere delle mani più belle riusciremo anche a risparmiare sull’acquisto in cosmetica. Dunque, ecco alcune idee e trucchi per far durare di più lo smalto e rendere le nostre mani sempre più belle.

Mai dimenticarsi del Top Coat e della pulizia

In molte si dimenticano di applicare il top coat. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una sorta di lacca trasparente che si compone essenzialmente di resine e solventi. La sua funzione principale è quella di proteggere il colore dal tempo e dai graffi. In particolare, il top coat riesce a sigillare il nostro smalto e a renderlo impermeabile. Certo, da solo il top coat non fa miracoli, specialmente se ci siamo dimenticate di pulire per bene le mani e le unghie prima di applicarlo.

In realtà, la pulizia attenta e precisa va effettuata proprio al principio del processo. Dobbiamo rimuovere per bene tutti i residui dello smalto vecchio usando l’acetone.

Non dimentichiamoci di spingere verso l’esterno tutte le cuticole usando uno spingi cuticole. Anche se a volte la tentazione è forte, ricordiamoci di non usare nessuna crema idratante o olio sulle mani prima di mettere lo smalto. In questo modo non rischieremo di compromettere l’aderenza dello smalto sulle nostre unghie.

Idee e trucchi per far durare di più lo smalto e rendere le nostre unghie più forti e belle

La base dello smalto è essenziale nel processo. Come per il discorso del top coat, si tratta di un prodotto che ci consente di non macchiare le nostre unghie del colore dello smalto. Va naturalmente applicata prima dello smalto e lasciata asciugare per bene.

Se vogliamo delle unghie perfette, dobbiamo ricordarci di sigillare per bene i bordi spennellando anche diagonalmente sulla fine delle unghie.

Infine, scuotiamo per bene la boccetta in modo da rendere lo smalto il più omogeneo possibile e, come per le pareti di casa, meglio tante passate sottili che una o due pesanti.

