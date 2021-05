Idee e consigli su come indossare il capo dell’estate 2021 per apparire delle vere esperte di moda da prendere come affidabile modello di riferimento

Eccoci a parlare ancora di moda. D’altra parte, per essere ammirati bisogna stare al passo coi tempi. Ogni stagione bisogna quindi essere al corrente dei colori o dei particolari modelli che vanno di più. In un altro articolo, abbiamo visto che, in fatto di moda, la primavera/estate 2021 ha visto il prepotente ritorno del giubbino in jeans, un capo casual che ha letteralmente fatto la storia. Dal fascino intramontabile, ogni tanto torna alla ribalta. Per saperne di più sulla sua ricomparsa in scena, ecco qui il link per leggere l’articolo dedicato.

Approfondiamo un po’ il discorso e andiamo a scoprire idee e consigli su come indossare il capo dell’estate 2021 per apparire delle vere e proprie esperte di moda da prendere come affidabile modello di riferimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Stile classico e casual

Iniziamo dall’outfit di chi ha l’animo classico e tradizionalista e che per varie ragioni vuole anche vestire in maniera comoda. Per essere casual, la giacca di jeans sta bene su un paio di pantaloni a sigaretta. Per la parte sopra, una semplice t-shirt o una camicia vanno benissimo. L’importante è che siano ben attillate, altrimenti si rischia un effetto troppo voluminoso e si rimane anche scomodi nei movimenti. Ai piedi sono perfette delle comode sneakers.

Stile rock

Per le più giovani dall’animo grunge, la giacchetta in jeans deve cadere dritta e soprattutto essere di un denim molto scolorito. La mise va completata con pantaloni modello cargo militari e stivali di pelle. Ok anche ad una borsa modello extra large a effetto ‘pelle invecchiata’.

Stile femminile ed elegante

Chi ha detto che il giubbino in jeans sia da maschiacci o comunque poco femminile o non elegante? Con i giusti accorgimenti riusciremo ad essere ultra-femminili anche indossando la giacca che va più di moda. In questo caso, dobbiamo abbinare il nostro giubbino a vestiti e/o gonne, in versione sia mini che maxi. In base al proprio stile si può giocare sulle fantasie forti con motivi geometrici e colori accesi oppure su qualcosa di più soft, come tinte tenui e pastello e piccoli motivi floreali. E in base all’occasione, completare il tutto con dei semplici sandaletti bassi, dei vistosi sandali gioiello o degli anfibi aggressivi.

Tono su tono

Concludiamo la nostra rassegna di idee e consigli su come indossare il capo dell’estate 2021 per apparire delle vere e proprie esperte di moda da prendere come affidabile modello di riferimento, affrontando il dubbio amletico per eccellenza. Quello che affligge da sempre tutte le generazioni.

Jeans con jeans sta bene?

Sì. Diciamolo una volta per tutte. Il giubbino in jeans sta benissimo accostato ad altri capi in denim purché siano di tonalità distinte. In buona sostanza, se la giacca di jeans è bianca o chiara va abbinata ad un paio di blu jeans. E viceversa. Il giubbino di jeans va bene anche su una maglia di chambray; l’importante è che le due tinte del denim siano differenti.