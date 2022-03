La cucina è un ambiente importantissimo di casa. Si tratta del luogo dove le nostre migliori creazioni culinarie prendono forma, dove proviamo ricette deliziose. Però, per cucinare davvero bene, è importante che la stanza sia ben ordinata, e soprattutto molto organizzata.

Disporre nel modo corretto utensili e ingredienti, ci permette di risparmiare tempo nelle preparazioni, di ridurre lo spreco di cibo e, soprattutto, è praticamente gratis. Tutti i migliori chef hanno una cucina ben organizzata o non riuscirebbero mai a conciliare qualità e rapidità nelle loro preparazioni.

Andiamo quindi a conoscere alcuni suggerimenti che ci possono aiutare moltissimo, vediamo le idee e i consigli per organizzare la cucina, così da renderla simile a quella di un cuoco professionista.

Gli utili consigli da seguire

Il primo consiglio è quello di buttare via, o comunque di mettere da parte gli utensili che usiamo di meno. Succede a tutti di aprire un cassetto e di trovare tantissime forchette, cucchiai, mestoli, taglieri e chi più ne ha più ne metta. Per questo, certe volte è difficile trovare gli oggetti che ci servono davvero, in mezzo a tanto disordine.

Dunque, diventa importante capire cosa serve davvero e cosa no: prendere tutto il superfluo e metterlo in un cassetto distante e che non apriamo mai. Ancora meglio, potremo regalare gli utensili che non usiamo.

Idee e consigli per organizzare la cucina come quella di un grande chef

Il secondo consiglio è di raggruppare in modo intelligente gli oggetti. Ad esempio, mettiamo il frullatore in un mobile vicino all’area di lavoro della cucina e mettiamo, invece, le stoviglie più vicine possibile alla sala da pranzo. Mestoli e spatole vicino ai fornelli, perché è durante la cottura che serviranno. Teniamo le presine vicino al forno, è lì che ci serviranno davvero. Facciamo tutti questi piccoli cambiamenti e tutti i lavori in cucina saranno molto più rapidi e semplici.

Tutti questi cambi e raggruppamenti, però, si possono fare solo a una condizione: che si abbiano gli spazi giusti. Quindi, proviamo a svuotare tutti i mobili e vediamo quanto spazio abbiamo.

Regoliamo le altezze dei piani, così da ottimizzare gli spazi. Ad esempio, se abbiamo degli oggetti che usiamo spesso, cerchiamo di metterli sui piani più bassi, così che siano facili da prendere. Per farlo, regoliamo le altezze dei piani così da creare spazio.

