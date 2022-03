Ideali per chi soffre di allergia queste 3 razze di cani che sono anche un concentrato di affetto ed amici dei bambini

Quando scegliamo un compagno a quattro zampe ci sono tante ragioni che possono condizionare la scelta. Alcuni guardano alla necessità di avere una guardia costante da tenere in giardino contro i malintenzionati. Altri cercano un compagno di vita per anziani che hanno bisogno di passeggiare. Infine ci sono quanti pensano di non poterne avere uno. Dicono che il pelo è irritante e fastidioso.

Temono che andare incontro ad una reazione cutanea o a difficoltà di respirazione sia una conseguenza necessaria. In realtà, dipende dall’entità di alcuni fenomeni. In questo sarebbe meglio essere chiari. Non possono esistere cani totalmente anallergici. Ci sono però alcune razze che hanno delle caratteristiche fisiche tali da rendere il fenomeno della reazione allergica minimo. Questo dipenderebbe soprattutto dalla produzione delle proteine della forfora del pelo e della pelle. Ciò significa che questi cani, producendo meno allergeni, normalmente non causano problemi. Così si possono considerare ideali per chi soffre di allergia queste 3 splendide razze del mondo canino.

Un cane insospettabile visto il lungo pelo

Come anticipato, il punto della questione non risiede nella presenza o meno del pelo. Ma dalla quantità di proteine Can F che questo produce. Qualsiasi situazione, dunque, è prettamente soggettiva. Così, alcuni cani, anche dotati di un pelo folto, possono essere considerati ipoallergenici per gli uomini. Vediamo questo apparente paradosso nel samoiedo, un cane nordico dal mantello folto e di taglia grande. Alle volte sembra sorridere. Questo sarebbe dovuto alla conformazione particolare del muso. Se è vero che possono perdere anche una quantità notevole di pelo, sembrerebbero avere la qualità di non perdere forfora. Per questo motivo il samoiedo viene incluso nella lista dei cani ipoallergici. Sono cani che hanno un temperamento estremamente amichevole. Nonostante la stazza, sono poco adatti per fare da guardia, ma sarebbero in realtà grandi amici dei bambini e del nucleo familiare.

Se cerchiamo un cane ipoallergenico di stazza inferiore, la nostra scelta potrebbe cadere nello schnauzer. Questo esemplare ha la rara caratteristica di riunire molte doti in un unico esemplare. Questa razza di origine tedesca disciplinata ha una notevole capacità di apprendimento. È un buon compagno di giochi per i bambini. È dotato di un temperamento protettivo nei confronti della casa. Ha una stazza media, che lo rende compatibile con il soggiorno in appartamento. Infine, pur avendo un pelo folto (il suo stesso nome significa “muso baffuto”), risulta ipoallergenico. Infatti, non perderà quasi pelo per casa.

Ed ecco quale razza possiamo ospitare se ricerchiamo una dimensione ancora più contenuta ed un affetto strabordante per i bambini.

Ideali per chi soffre di allergia queste 3 razze di cani che sono anche un concentrato di affetto ed amici dei bambini

Il cane maltese ha una stazza decisamente piccola. Potrebbe sembrare quasi gracile, se non fosse che nasconde una tempra in realtà resistente. Molto affettuoso con i bambini e con il proprietario, a differenza dello schnauzer non è diffidente con gli estranei. Oltre ad essere molto attento, ha una straordinaria dote che lo renderà utile. Cioè sembrerebbe essere molto tollerato dalle persone allergiche. Ciononostante, potrebbe richiedere di essere spazzolato una volta al giorno per una questione di pulizia del pelo. In compenso, però, ne perde pochissimo.

Come anticipato, sebbene alcune razze mostrino una bassissima propensione a causare reazione allergiche, questo rischio, seppur minimo, non può escludersi del tutto. Prima di convivere stabilmente con un cane, dunque, è doveroso trascorrere un periodo di prova con l’esemplare. Inoltre, è sempre consigliabile un test delle allergie specifiche. Ne possiamo parlare con il medico o il pediatra.