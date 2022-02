Le patate non sono sempre viste di buon occhio, soprattutto da chi segue un’alimentazione controllata. Quando si pensa alle patate, infatti, la prima cosa che viene in mente sono i carboidrati. Si pensa sempre che questo alimento povero riempia lo stomaco e ci faccia ingrassare.

Anche se spesso vengono viste solo come fonte di carboidrati hanno moltissimi benefici. Le patate sono una fonte di carotenoidi e contengono numerose vitamine e minerali. Apportando fibre controllerebbero l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Grazie alle vitamine del gruppo B inoltre promuoverebbero anche il funzionamento del metabolismo. Secondo l’Istituto Humanitas la quercetina presente sembrerebbe esercitare funzioni cardioprotettive.

Non bisogna rinunciare a questo tubero delizioso l’importante è sempre seguire una dieta sana e bilanciata. Oggi vedremo come prepararle in un modo un po’ diverso dal solito. Quindi dimentichiamoci per un attimo delle patate al forno o fritte e gustiamocele così.

Ideale per favorire il buon funzionamento dell’intestino questo contorno di patate è squisito, economico e si prepara in pochi minuti

La ricetta di oggi è quella delle patate alla lionese, una pietanza originaria della Francia. Un piatto vegetariano davvero semplice e squisito che viene arricchito dal gusto della besciamella. Un contorno che sta benissimo con tutti i tipi di carne ma che si può mangiare anche come antipasto. Oppure per accompagnare dei deliziosi calamari ripieni pronti in pochi minuti.

Ingredienti per 6 persone

1 kg di patate;

65 gr di burro;

1 confezione di besciamella;

400 gr di cipolle;

prezzemolo;

noce moscata;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prendiamo le patate, sbucciamole e tagliamole a fette piuttosto spesse. Trasferiamole in una ciotola con dell’acqua così che rilascino l’amido contenuto. Scoliamole e asciughiamole bene dopo circa 10 minuti di ammollo;

In una padella grande calda aggiungiamo il burro e quando sarà sciolto mettiamo le patate. Facciamole rosolare e cerchiamo di tenerle ben distanziate così non si sovrapporranno. Dopo un paio di minuti giriamole e completiamo la rosolatura;

Affettiamo le cipolle e aggiungiamole in padella, aggiustando di sale e pepe. Lasciamo cuocere per una decina di minuti a fuoco medio. Negli ultimi minuti di cottura aggiungiamo la besciamella e aspettiamo che si addensi. Se necessario aggiungiamo un po’ di acqua calda;

Infilziamo le patate per controllare la cottura e appena pronte serviamo con del prezzemolo tritato.

Questo piatto non solo è ideale per favorire il buon funzionamento dell’intestino ma è anche buonissimo, semplice e rustico. Possiamo anche usare le patate bollite per velocizzare la cottura o cuocerle in forno per ottenere uno sformato. Poi per completare il menù possiamo abbinare un bel primo piatto veloce e via. Possiamo invitare tutti gli amici che vogliamo senza il pensiero di dover passare ore ai fornelli.

