Ceci, fagioli, piselli e lenticchie in scatola sono comodissimi da usare per una cena last-minute. Non sempre però, si trovano ricette che ne prevedono l’uso. Un modo per cucinare i ceci in scatola è fare delle deliziose zuppe e vellutate.

Sono ottime anche le passate contenenti ceci, soprattutto se abbinati ad altri ingredienti gustosi. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa suggeriscono un’idea sfiziosa per cucinare con i ceci in scatola. Si tratta della passata di ceci con filetti di baccalà. Ecco come prepararla.

Ingredienti

Per preparare questa passata bisogna procurarsi:

800 g di ceci in scatola;

6 filetti di merluzzo sotto sale;

1 l di latte;

3 filetti di acciuga sotto sale;

1 spicchio d’aglio;

1 foglia di alloro;

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.

Un’idea sfiziosa per cucinare con i ceci in scatola

Prendere un recipiente capiente e riempirlo di acqua. Immergere il merluzzo e lasciarlo in ammollo per 24 ore. Ricordarsi di cambiare l’acqua ogni 8 ore. Scolare i ceci in scatola e sciacquarli sotto acqua corrente. Mettere i ceci in un mixer e frullare. Quindi passare i ceci al setaccio.

Mettere a scaldare un litro di acqua e un litro di latte in una pentola molto capiente. Aggiungere la foglia di alloro intera. Mettere anche il baccalà e far lessare. Quindi scolare il baccalà. Prendere una pentola con un filo di olio extravergine d’oliva e far scaldare. Mettere l’aglio in padella e far soffriggere. Aggiungere i filetti di acciuga. Prendere un forchettone di legno e schiacciare i filetti di acciuga. Far cuocere fino a che i filetti non si saranno amalgamati al soffritto.

Aggiungere i ceci e mescolare. Continuare la cottura. Mettere i filetti di baccalà sul fondo dei piatti da portata. Quindi togliere ceci e acciughe dal fuoco e versarli sopra al baccalà. Servire in tavola guarnendo con un filo d’olio.

Ed ecco quindi un’idea sfiziosa per cucinare con i ceci in scatola.