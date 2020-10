Con la stagione fredda odori e profumi del mercato ortofrutticolo cambiano. Il colore che prevale è l’arancione.

Ormai adagiati sui banchi troviamo zucche, arance, cavoli colorati, cachi, finocchi, barbabietole, broccoli di ogni tipo. Oggi è proprio con due di questi ingredienti che vogliamo creare un primo sostanzioso ma delicato, dai profumi autunnali.

Pensiamo a un’idea per un primo con salsiccia e zucca. Protagoniste di questa ricetta saranno un formato di pasta eccezionale, simbolo del Sud, le orecchiette pugliesi e la zucca gialla.

Le orecchiette sono un formato di pasta fatta rigorosamente a mano. La loro forma peculiare è caratterizzata dalla forma rotonda, piccola e concava e dalla superficie ruvida. Le orecchiette sono impeccabili nell’accogliere qualsiasi tipo di sugo.

Si narra che per la loro forma, le donne abbiano tratto ispirazione dai tetti conici dei trulli, tipiche costruzioni della Puglia centro-meridionale. Oggi le orecchiette sono ancora una preparazione tradizionale e vengono formate con manualità e precisione.

Come dicevamo, questo formato di pasta è veramente perfetto per ogni tipo di condimento, perché la sua forma concava e la ruvidezza della pasta assorbe e si amalgama con gli altri ingredienti.

Ecco la ricetta.

Idea per un primo con salsiccia e zucca

Ingredienti:

a) 500g di orecchiette fatte a mano (integrali se desiderate)

b) 300g di salsiccia

c) 300g di zucca

d) 200g di cimette verdi di broccolo

e) 1 spicchio d’aglio

f) Olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Lavare e togliere la buccia alla zucca, e ridurla a dadini non troppo piccoli. In una padella dai bordi alti scaldiamo un cucchiaio di olio e l’aglio, aggiungere la salsiccia e romperla in pezzi piuttosto grandi. Lasciate andare a fuoco alto per qualche minuto.

Successivamente aggiungere la zucca a dadini. In una casseruola separata con acqua salata, portate a ebollizione le cime del broccolo e insieme cuocete le orecchiette.

Quando saranno cotte, scoliamole cime e orecchiette. Aggiungiamole alla salsiccia e alla zucca e condiamo con dell’olio. Potete aggiungere del parmigiano o del formaggio saporito. Infine potete spolverare con del pepe.