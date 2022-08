Soprattutto la sera la voglia di stare ai fornelli è sempre più bassa. Si ha voglia di mangiare qualcosa al volo o che sia semplice da cucinare. Ecco perché tra poco vedremo una piadina diversa dalle altre, fatta con gli spinaci e senza il lievito. La verdura è essenziale per il nostro corpo, perché ci dona le vitamine e i sali minerali che servono al nostro accrescimento.

Spinaci

Sin da piccoli, con braccio di ferro, siamo stati abituati a sentir parlare sempre di spinaci. A quest’ortaggio viene associato il fatto che rafforzi i muscoli. In realtà non fa solo questo. È ricco di vitamina A e acido folico ed è efficace contro la stitichezza. Inoltre, questi ortaggi hanno benefici per quanto riguarda la salute degli occhi e sono ricchi di antiossidanti. Ottimi alleati dunque per la salute dell’intestino ma anche per il cuore.

Ingredienti

Per preparare le nostre piadine ci serviranno:

200 g di spinaci;

50 g di farina;

2 uova;

sale;

pepe;

150 ml di latte con 0% di grassi;

olio.

Idea per la cena veloce con piadina light fatta in casa senza lievito

Il procedimento di questa ricetta è veramente semplice. Come prima cosa stufiamo gli spinaci all’interno di una pentola con acqua bollente. Aspettiamo che si cuociano e aggiungiamo anche il sale. Successivamente, una volta che saranno cotti, li scoliamo e lasciamo che perdano l’acqua per qualche minuto. Nel frattempo sbattiamo le uova, aggiungiamo il pepe, il sale e poi il latte. Nel mixer mettiamo gli spinaci con la farina e il composto di uova. Quindi, frulliamo.

Quando l’impasto prenderà forma, continuiamo a lavorarlo a mano. Aggiungiamo di tanto in tanto della farina sul piano di lavoro per non farlo attaccare. Diamo poi la forma rotonda e classica della piadina. Mettiamo un filo d’olio in padella e facciamo cuocere ciascun lato aspettando qualche minuto. Quando saranno pronte possiamo passare al condimento

Come farcire le piadine

Gli spinaci sono un alimento che, per fortuna, sta bene quasi con tutto. Che sia pesce o carne va bene lo stesso. In questo caso noi andremo a riempire le piadine con del pesce. Ci serviranno:

salmone q.b.;

formaggio spalmabile light;

pomodorini;

rucola.

Laviamo al rucola, tagliamo i pomodorini e a striscioline anche il salmone. Facciamo un primo strato di formaggio spalmabile, successivamente aggiungiamo il salmone, i pomodorini e la rucola. Se si vuole si può aggiungere dell’aceto balsamico, che dà un tocco di classe in più. Se il pesce invece non lo si preferisce, lo si può sostituire con della fesa di tacchino oppure si fa il pollo tagliato a tranci. Ecco una semplice idea per la cena veloce con piadina light fatta in casa con spinaci.

