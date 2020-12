Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il sugo per la pasta rischia di non essere una preparazione originale. Non è il diritto civile e neppure quello canonico a regolamentare la nostra azione in cucina, eppure seguiamo lo stesso rigide leggi. Comportamenti ed azioni che limitano la nostra creatività e ci costringono al pesto, alla carbonara, all’amatriciana.

Noi di Proiezioni di Borsa consigliamo sempre l’adozione di una dieta variegata e oggi vorremmo parlare di un sugo molto originale. Originale per due motivi: proprio perché non segue quei canoni che la tradizione spesso ci impone e perché lo possiamo fare tutti con la nostra dispensa. Ecco l’idea originale per un sugo per la pasta con tre ingredienti che tutti hanno in dispensa.

Ingredienti

Di seguito, l’elenco degli ingredienti occorrenti:

a) Funghi porcini secchi;

b) panna da cucina leggera;

c) prezzemolo.

Una preparazione semplice

La preparazione per questo sugo è davvero semplice. La tradizione ci direbbe di non associare i funghi alla panna in cucina, ma noi vogliamo sperimentare e ci proviamo.

Innanzitutto, prendiamo 100 grammi di funghi porcini secchi e li disponiamo un una piccola boule. Con molta attenzione versiamo 300 ml di acqua tiepida e lasciamo i funghi inumidirsi per almeno trenta minuti.

In seguito, li scoliamo e aspettiamo altri dieci minuti. In una padella, versiamo poi 200 ml di panna da cucina e accendiamo il fuoco. Naturalmente il fuoco deve essere basso perché al contrario rischiamo di bruciare la panna.

Quando la panna inizia a sembrare cotta ci versiamo i nostri funghi porcini. Passati quattro minuti, andiamo ad inserirci il nostro prezzemolo e via. Il sugo è pronto.

Ecco, dunque, qual è l’idea originale per un sugo per la pasta con tre ingredienti che tutti hanno in dispensa.

