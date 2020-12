Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se dopo le festività il frigo rimane pieno di avanzi, bisogna trovare dei modi inventivi per farli ritornare in tavola in maniera diversa. Oggi vi diamo qualche spunto: ecco un’idea golosa e geniale per riproporre gli avanzi di lenticchie dopo i cenoni di Natale e Capodanno.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa quattro persone:

a) 250 grammi di lenticchie cotte;

b) sale, quanto basta;

c) pepe, quanto basta;

d) olio extravergine di oliva, quanto basta;

e) due uova di medie dimensioni;

f) prezzemolo, quanto basta;

g) pecorino, quanto basta;

h) grana, quanto basta;

i) pangrattato, quanto basta;

l) 60 grammi di un formaggio a scelta.

Il procedimento

Per prima cosa, è necessario prendere le lenticchie già cotte o avanzate dalla sera prima. A questo punto sgusciare l’uovo all’interno del mixer e inserire la quantità desiderata di grana e di pecorino, accompagnata da un pizzico di sale e di pepe. Inseriamo anche le lenticchie.

Laviamo e tritiamo finemente il prezzemolo e inseriamolo nel composto. Frulliamo. Inseriamo, poco alla volta, un cucchiaio di pangrattato per dare la giusta consistenza. Se il composto risulta ancora troppo liquido, inseriamo ancora un pò di pangrattato.

Prendiamo il composto ottenuto e modelliamolo con le mani per creare delle polpette. Sgusciamo l’altro uovo, sbattiamolo e intingiamo le polpette al suo interno. Ripassiamole ancora nel pangrattato. A questo punto, si può scegliere se cuocerle al forno o friggerle. In caso si optasse per la prima cottura, basta infornarle a 180 gradi per un quarto d’ora.

Oggi abbiamo dato un’idea innovativa per preparare un’idea golosa e geniale per riproporre gli avanzi di lenticchie dopo dopo i cenoni di Natale e Capodanno. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse ricette tipiche con cui sperimentare durante periodo festivo. Se si vogliono mantenere le lenticchie come ingrediente principale, ecco una golosa idea diversa dal solito per presentare un piatto ricco e fumante: salsiccia e lenticchie.