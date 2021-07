Idea geniale quella dell’autrice di questo strepitoso e vendutissimo romanzo in cui immedesimarsi

È davvero la storia in cui tutti potremo immedesimarci. L’autrice è stata geniale nel tratteggiarla partendo dal classico dei classici: i buoni propositi di inizio anno. Chi almeno una volta nella vita non ha fatto l’elenco dei propri buoni propositi. Chi non ha stilato anche solo per gioco desideri e sogni da realizzare prima o poi. Già, prima o poi. Quello che capita al protagonista di questa storia, non gli lascia vie d’uscita.

Leggiamo “Il tuo anno perfetto inizia qui” di Charlotte Lucas edito da Garzanti.

Dicevamo che Jonathan, il protagonista, non ha vie d’uscita. Il primo gennaio gli capita fra le mani una misteriosa agenda su cui sono segnati appuntamenti per tutto l’anno. Per la sua vita noiosa, prevedibile e monotona questi appuntamenti sono fin troppo stravaganti. Si tratta di camminare a piedi nudi sull’erba, di assistere al sorgere del sole, ammirare le stelle di notte.

Ma egli decide di far qualcosa di inaspettato e si presenta al primo. La prima rivelazione avviene proprio allora: bisogna saper donare ed essere grati per ciò che si possiede. Parole semplici che gettano il seme della speranza nel cuore ormai spento del protagonista. Cosa ha portato questa misteriosa agenda fra le sue mani? Era destino che ciò accadesse oppure è stato tutto programmato e se si da chi?

Jonathan però non può più fare a meno di presentarsi ad ogni appuntamento e riceverne sorprese e rivelazioni. Sembra intraprendere così un percorso a tappe che lo porteranno ad assaporare emozioni che credeva perdute.

Perché leggere questo romanzo

Chi ha scritto quell’agenda lo ha fatto per un atto d’amore. Un regalo unico per una persona perduta. Per ricordare che la vita è un dono troppo prezioso da lasciar andare senza assaporarla appieno. Una lezione che tutti noi come Jonathan faremmo bene a ripassare di tanto in tanto e chissà che un buon romanzo non ci aiuti in questo.

Per questo è un’idea geniale quella dell’autrice di questo strepitoso e vendutissimo romanzo in cui immedesimarsi e provare a fare come il protagonista.

Approfondimento

