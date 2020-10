Siete in preda ad un attacco di “voglia di qualcosa di buono” ma avete troppo poco tempo per preparare un dolce all’altezza delle aspettative? Bene, non preoccupatevi! Con la ricetta che stiamo per proporvi questa sera riuscirete senz’altro a placare il vostro desiderio di bontà e di coccole zuccherine. Basteranno pochi ingredienti ed un pizzico di fantasia per creare un’ottima torta alla frutta, economica, veloce e buonissima. Se avete dei bambini, fatevi aiutare nella preparazione, sicuramente si divertiranno con le decorazioni colorate fatte di frutta fresca. Ecco, dunque, un’idea furba per creare una buonissima torta alla frutta pronta in 10 minuti.

Ingredienti

Per rendere ancora più rapida la riuscita del vostro dolce, riponete nella dispensa una base per torte pre-confezionata oppure realizzate un semplice pan di spagna. Per la ricetta, potete consultare “Un pan di spagna perfetto con la ricetta tradizionale”.

Poi, vi servirà un mix di frutta fresca che preferite e un barattolo di gelatina di albicocche.

Idea furba per creare una buonissima torta alla frutta pronta in 10 minuti. Preparazione

Realizzare la scenografica torta alla frutta è davvero veloce e semplicissimo. Per prima cosa prendete, lavate e tagliate a fette la frutta fresca che avrete scelto per la vostra squisita torta. Prendete il pan di spagna e tagliatelo in due parti, possibilmente uguali. Successivamente, versate il contenuto di un mezzo barattolo di gelatina in una ciotola e diluite con tre cucchiai d’acqua. Miscelate bene i due ingredienti. Spalmate la gelatina diluita sulla base di pan di spagna ed aggiungete la frutta in abbondanza. Ripetete lo stesso procedimento anche con il secondo strato. Sulla superficie finale decorate con la frutta fresca come preferite. Vi consigliamo giochi ottici di spirali che con le colorazioni differenti della frutta, doneranno un tocco spiritoso alla vostra dolce creazione.

Una volta creata, lasciate riposare la torta alla frutta in frigorifero per circa due ore. Ed il gioco è fatto!