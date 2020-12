Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Prendiamo il caso di una famiglia composta da quattro o cinque persone che trascorreranno assieme la sera del 24 dicembre. Immaginiamo che l’intento di fondo è non spendere tanto e soprattutto di non stare molte ore dietro ai fornelli per i preparativi. Dunque, in quest’articolo illustriamo un’idea facile e veloce per il Cenone della Vigilia di Natale per tutta la famiglia a soli 95 euro.

Antipasto: un’insalata di polpo con carote e gherigli di noci

Come antipasto proponiamo un piatto semplice e veloce, che può essere preparato largamente in anticipo. Oltretutto è un piatto non molto costoso. Considerato che bastano circa 200/250 gr di polpo a testa, sarà sufficiente un polpo fresco da 1, o al massimo 1,2 kg.

Prepariamolo in questo modo: mettiamo dell’acqua e sale in una pentola capiente e portiamo a bollore. Nel frattempo passiamo il polpo sotto l’acqua corrente per togliere eventuali impurità. Prima di farlo cuocere, lo immergiamo e tiriamo fuori 3, 4 quattro volte in maniera che si arricci per effetto dello shock termico. Poi lo mettiamo a cuocere con coperchio (calcoliamo circa 20-25 minuti di cottura per ogni 500 gr di polpo).

Dopo la cottura, lo passiamo sotto l’acqua fredda e con le mani tiriamo via la pelle. A seguire lo poggiamo su un tagliere e con un grosso coltello da cucina lo tagliamo a pezzetti.

Prima di condirlo, ci aggiungiamo circa 8-10 noci sgusciate e spezzate grossolanamente. Ancora, vi uniamo 4-5 carote crude, sbucciate e tagliate à la julienne. Ora passiamo a condire il tutto con un mix di prezzemolo, olio evo, limone, un pizzico di sale.

Primo piatto: linguine e vongole

Questo primo piatto non richiede tantissimo tempo di preparazione. Anzitutto facciamo spurgare in acqua fredda e sale, per almeno quattro o cinque ore, le nostre vongole.

In un’altra padella capiente, versiamo abbondante olio e facciamo dorare (a fiamma dolce) qualche spicchio d’aglio. Poi alziamo la fiamma e versiamo le nostre vongole. Copriamo col coperchio e lasciamo dai tre ai cinque minuti, finché tutte non si apriranno. Sfumiamo con una tazzina di vino bianco e lasciamo evaporare (sempre a fiamma alta).

Intanto versiamo la pasta in acqua bollente salata. Uno o due minuti prima della cottura, scoliamo le linguine e versiamole nella pentola con le vongole. Saltiamo e mescoliamo sempre affinché si amalgami bene il tutto.

Secondo piatto: il baccalà arracanato

Tra le tante varianti possibili, proponiamo il baccalà arracanato. In questo link illustriamo tutti i procedimenti e i passaggi della ricetta in questione.

Ecco perché si tratta di un’idea facile e veloce per il Cenone della Vigilia di Natale per tutta la famiglia a soli 95 euro

Ora siamo giunti all’angolo dei conti, approssimativamente pari a:

a) il polpo fresco ci verrà a costare circa 16/18 al kg. quindi, massimo 20 euro di spesa;

b) il costo per il primo piatto dipende se prendiamo vongole lupini o veraci. Nel primo caso, circa 9/13 euro al kg, nel secondo 18/20 euro. Poiché ragioniamo per medie, immaginiamo 15 euro il costo complessivo del primo piatto;

c) per il baccalà stimiamo una spesa di circa 1,5, al massimo 2 kg. Poiché sul mercato il costo medio è sui 13 euro al chilo, la spesa finale dovrebbe oscillare tra i 20 e i 25 complessivi;

d) infine c’è il capitolo del dolce, del vino e dello spumante. Per il dolce, considerato siamo alla vigilia di Natale rispettiamo la tradizione e immaginiamo si possa consumare un panettone. O un pandoro, a seconda dei gusti e delle preferenze; in entrambi i casi ipotizziamo 15 euro di spesa. Altrettanti li impiegheremo per il vino e circa 10 per lo spumante: 40 euro di spese.

Tirando le somme: 20 euro + 15 euro + 20 euro + 40 euro = 95 euro.

Ecco dunque un’idea facile e veloce per il Cenone della Vigilia di Natale per tutta la famiglia a soli 95 euro.