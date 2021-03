Oggi riallacciandoci al tema della pizza, vogliamo proporre un’idea appetitosa, per una pizza fatta in casa, che lascerà gli ospiti senza parole.

I segreti per aggiungere valore a questa ricetta sono sicuramente la scelta degli ingredienti che devono essere di prima qualità, nonché freschi.

La variante che vogliamo proporre alla classica pizza margherita è la pizza con fiori di zucca, alici e burrata.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

500 grammi di impasto per la pizza;

20 fiori di zucca;

15 filetti di alici;

300 grammi di burrata;

uno scalogno;

sale e pepe, quanto basta;

basilico fresco;

olio extra vergine d’oliva.

Per realizzare questa pizza dal gusto intenso la prima cosa da fare è preparare l’impasto della pizza. A seconda dei gusti e delle intolleranze, è possibile scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze.

Ecco il procedimento per il condimento da aggiungere alla pizza

Lavare i fiori di zucca, eliminando le parti superflue e riporli su di un canovaccio, per lasciar defluire via tutta l’acqua.

Pulire lo scalogno e tagliuzzarlo finemente.

In una padella versare un filo d’olio e lasciar imbiondire lo scalogno. Aggiungere successivamente i fiori di zucca e sale e pepe. Lasciar cuocere per qualche minuto e poi spegnere la fiamma.

In un frullatore riporre le alici e un filo d’olio, fino al raggiungimento di una crema fluida ma non eccessivamente liquida.

Cuocere l’impasto della pizza e all’incirca 6-7 minuti prima della fine della cottura, aggiungere la burrata tagliata e distribuita sull’intera superficie, i fiori di zucca e la riduzione di alici.

Al temine della cottura aggiungere delle foglie di basilico fresco sulla superficie e servire. Questa pizza è una vera goduria per il palato che sbalordirà gli ospiti.

Approfondimenti e curiosità

I fiori di zucca hanno un sapore estremamente delicato e sono ricchi di vitamine del gruppo B e tanti sali minerali. Poveri di grassi. Essi si prestano alle creazioni di innumerevoli ricette. Fritti, farciti o aggiunti a impasti, ideali per condire i primi piatti e per guarnire le pizze. Un consiglio è però quello di evitare accostamenti con sapori troppo forti per non coprirne il gusto.

