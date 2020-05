Una società del settore utilities da cui stare alla larga per il momento

A2A è una società del settore utilities che nel corso degli anni ha perso il suo appeal di investimento solido e remunerativo nel lungo periodo.

Se consideriamo, infatti, gli ultimi cinque anni, il titolo ha guadagnato il 35,1% (includendo i dividendi) mentre il settore di riferimento ha perso il 2,7%. Se, invece, accorciamo l’orizzonte temporale il quadro cambia completamente. Ad esempio nell’ultimo anno la società del settore utilities ha perso il 17,7% a fronte dei competitors che hanno perso mediamente lo 0,2%.

Anche durante la pandemia da Covid-19 le cose non sono andate bene per A2A. Il titolo, infatti, ha perso il 38,7% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 22,5%.

Settimana scorsa, però, sembrava che la situazione stesse per volgere al meglio quando l’indice Ftse Italia Servizi Pubblici ha ceduto il 5,4% e A2A ha guadagnato il 3,3%. Purtroppo l’inizio della settimana in corso ha cambiato nuovamente le carte in tavola con l’indice che ha guadagnato il 2,8% durante le prime due sedute, mentre A2A ha perso il 7%.

Come si vede, quindi, la situazione è molto complessa e richiede la massima attenzione.

Ad alzare il livello di rischio in questo momento c’è anche la partita in gioco sull’affare che riguarda l’aggregazione Aim, Ags, A2A. Le opposizioni del consiglio comunale di Verona, infatti, hanno chiesto una gara pubblica con cui confrontare l’offerta di A2A con quelle di altri possibili partner.

Il titolo, comunque, rimane molto interessante con gli analisti che hanno un consenso medio Outperform con prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 28,4%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo A2A

A2A (MILA2A) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 1,1615€ in ribasso del 4,4% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma da ormai 6 settimane non riesce ad avere ragione della fortissima resistenza in area 1,24824€ (I° obiettivo di prezzo). Per la settimana in corso, quindi, sarà di fondamentale importanza vedere se riuscirà il break rialzista. In questo caso le quotazioni scatterebbero verso area 1,54€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 1,8303€ (III° obiettivo di prezzo).

In caso contrario si accelererebbe al ribasso con inversione ribassista nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,9521€.

