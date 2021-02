I vini da gustare ora che la primavera è alle porte

La primavera è alle porte con grande anticipo quest’anno, e con essa si stanno risvegliando tutti quanti i profumi e i sapori della bella stagione. Per questo motivo oggi analizzeremo le qualità di tre vini capaci di accompagnarci con garbo e classe in questo nuovo periodo dell’anno.

Vermentino

Iniziamo con una famiglia di vini che ogni appassionato apprezza e conosce. I vitigni del Vermentino sono infatti ben diffusi in tutta quanta l’Italia, dando origine ad bevanda dal gusto fresco e dai colori paglierini.

Perfetto da abbinare con i piatti di pesce, si fa valere anche in solitaria, accompagnato da alcune tartine o da un leggero aperitivo. Da provare assolutamente il vermentino di Sardegna, categoria di vini prodotti nell’isola che stanno progressivamente prendendo piede in tutta Italia.

Lambrusco

I vini appartenenti alla famiglia del Lambrusco ricordano nel loro sapore il carattere della loro Regione di maggior produzione, l’Emilia-Romagna. Si tratta, infatti, di un vino facile da gustare, esuberante nelle sue bollicine e dal caratteristico color rosso rubino.

Il suo gusto amabile permette facili abbinamenti a taglieri di salumi e formaggi, come anche a secondi di carne. Imperdibile il lambrusco di Mantova, capace di appassionare grazie alle sue note fresche e al gusto armonioso.

Passiti

Concludiamo con un vino più adatto ad accompagnare un dessert o ad essere bevuto in solitaria piuttosto che ad essere degustato durante un pasto.

La famiglia dei passiti si distingue, infatti, per il gusto liquoroso e le note decisamente dolci. Questi sapori sono il risultato dei processi produttivi a cui viene sottoposta l’uva prima di essere trasformata in vino.

Solitamente i grappoli vengono lasciati ad appassire prima della vinificazione, con un risultante aumento degli elementi zuccherini presenti negli acini. Tra le varie produzioni è da segnalare quella prodotta a Pantelleria a partire dall’uva zibibbo.

Per concludere tra i vini da gustare ora che la primavera è alle porte non si possono non notare i rosé. Questi vini sono perfetti per gli aperitivi, essendo capaci di unire il sapore deciso dei rossi invernali e quelli paglierini dei bianchi estivi. Una scelta azzeccata capace di sorprendere anche gli ospiti più esigenti.

Abbiamo visto, dunque, quali sono i vini da gustare ora che la primavera è alle porte.