Autunno stagione di castagne, funghi ma anche di vendemmia! Ecco perché tra risotti ai funghi e dolci alla zucca non è sempre cosi facile trovare i vini giusti per ogni piatto. Se ami sorseggiare un bicchiere di vino durante i pasti o la sera, ecco i vini da accompagnamento perfetti per le tue serate autunnali.

Perfetti per le castagne

Tutti gli amanti del vino e delle castagne dovrebbero sapere che il connubio tra questi due ingredienti non è nuovo. Già in antichità i Greci erano soliti mangiare caldarroste in autunno e accompagnarle con abbondanti bicchieri di vino. Ma quali sono gli accostamenti perfetti?

Prima di tutto puntate sul rosso e snobbate il bianco. I sapori forti vanno infatti d’accordo e sicuramente le castagne hanno un gusto deciso. Puntate su dei rossi corposi e fruttati come i vini della Valpolicella o il Carignano delle pianure sarde.

Se, invece, non riuscite proprio a dire di no ad un bicchiere di vino bianco puntate su un vino passito. Il sapore pieno di questo vino bianco si sposa bene con quello delle vostre amate caldarroste.

Potete, inoltre, unire a questo connubio un bel formaggio di capra, il cui gusto forte non potrà che giovare all’abbinamento.

Perfetti per i funghi

Iniziamo dal dire che ci sono funghi e funghi. Tra champignon e porcini esiste infatti un abisso gustativo. E ciascuno di essi ha anche bisogno di un accostamento particolare.

Se amate gli champignon e i vini bianchi il mio consiglio è quello di abbinare questo ingrediente ad un greco di tufo. Il sapore delicato degli champignon e quello fresco e fruttato di questi vini si sposano infatti alla perfezione.

Se, invece, preferite i rossi puntate su un classico Montepulciano o un Sangiovese, il cui amabile gusto è perfetto per questi piatti.

Per concludere con i vini da accompagnamento perfetti per le tue serate autunnali parliamo ora dei porcini. Scegliete dei vini freschi e profumati, quali il Sauvignon se siete amanti del bianco un bicchiere d Pinot nero nel caso preferiate i vini rossi. Con questi accostamenti siete sicuri di non sbagliare e godere al meglio di questi sapori autunnali.