In molti sono amanti dei latticini e del formaggio, alimento nutriente e dalle mille qualità. Il nostro Paese offre numerose varietà di formaggi, realizzati con vari tipi di latte. Oggi vogliamo parlare di una speciale varietà di formaggio dal gusto unico che ha fatto innamorare numerosi appassionati.

Infatti i veri amanti del formaggio devono assolutamente conoscere questa specialità unica al Mondo che solo in pochi possono permettersi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un formaggio speciale e unico al Mondo

Il formaggio di cui parliamo oggi è speciale perchè non è fatto con un latte comune come quello di mucca o di capra. Questo formaggio è realizzato con il latte di asina, uno dei più pregiati del Mondo.

Questo formaggio speciale si produce solo in Serbia e ha un prezzo di 1.000 euro al chilo. Il latte di asina potrebbe essere il più prezioso del Mondo perchè è ricco di proteine che lo rendono molto simile a quello materno. La sua raffinatezza è quasi leggendaria, la stessa Cleopatra pare che facesse bagni di bellezza proprio nel latte di asina.

Per la scarsa rendita delle asine però è molto costoso e per questo è così raro e raramente usato per fare formaggi. Basti pensare che un’asina produce 2 decilitri di latte al giorno.

I veri amanti del formaggio devono assolutamente conoscere questa specialità unica al Mondo che solo in pochi possono permettersi

Un intraprendente e coraggioso pastore sulle montagne serbe, a Zasavica, invece, si è dedicato alla preparazione del formaggio di asina. Contando che un litro di questo prezioso latte può raggiungere i 40 euro al litro, il prezzo al chilo raggiunge quindi vette altissime.

Una prelibatezza per i più curiosi, ma anche un eventuale importante investimento per i più previdenti.

In un precedente articolo abbiamo spiegato, infatti, come investire i propri soldi nell’acquisto di cibi costosi.