La lavastoviglie è un comodissimo elettrodomestico, non c’è dubbio. Invece di perdere ore ed ore ogni settimana a forza di lavare i piatti, fa tutto lei, e con effetti brillantissimi. Tuttavia, per garantire il massimo del risultato, è bene prendere qualche accorgimento utile. Vediamo quindi i velocissimi trucchi per risparmiare sulla lavastoviglie garantendo comunque un lavaggio perfetto.

Un po’ di disciplina

Per riassumere quanto vedremo, diciamo semplicemente che se ci atteniamo alle istruzioni, lavaggio e risparmio andranno già a braccetto. Non è il caso di inventarsi metodi strani ed originali, basta fare le cose bene e con buon senso e non avremo problemi.

Innanzitutto, per essere sicuri che il lavaggio vada a buon fine, dobbiamo togliere i pezzi solidi più grossi dai piatti. Ci basta una forchetta per farlo, non è il caso che risciacquiamo ogni piatto con il lavandino. Questo infatti sarebbe uno spreco di acqua inutile.

Come secondo consiglio, è bene attenersi strettamente alle dosi di detersivo riportate sulla confezione. Non è il caso di metterne di più, anche qui sarebbe solo uno spreco, perchè le quantità consigliate sono già quelle giuste.

Il corretto funzionamento

Ora che abbiamo visto come risparmiare acqua e detersivo, passiamo a quello che rischierebbe di essere il peggior costo extra: il dover lavare di nuovo. Già, perchè se le stoviglie non vengono pulite correttamente, bisogna fare un secondo lavaggio, con un grosso consumo ulteriore. Per assicurarsi che il primo lavaggio vada sempre a buon fine, puliamo regolarmente i filtri, rimuovendoli e dandogli una bella passata. Inoltre, Prima di accendere la lavastoviglie, assicuriamoci che le pale rotanti riescano a girare bene, perchè se sono ostruite rischiano di rompersi ed in ogni caso, di non lavare bene.

Questi sono i velocissimi trucchi per risparmiare sulla lavastoviglie garantendo comunque un lavaggio perfetto. A questi, aggiungiamo un consiglio sempreverde: non accendiamo la lavastoviglie se è mezza vuota, ma aspettiamo che sia totalmente piena. Fare troppi lavaggi infatti ci porterebbe a molti costi inutili.

