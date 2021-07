Si dà spesso per scontato che a contenere la carne, il pesce o i loro derivati siano solo ed esclusivamente i cibi salati. Per questo, molti vegetariani e vegani magari alle prime armi si concedono totalmente ai dolci senza sensi di colpa rispetto alla loro scelta. Purtroppo, le cose sono un po’ più complicate di così. Ci sono alcune informazioni di cui bisogna essere a conoscenza per vivere la propria scelta in modo più consapevole e responsabile. Per questo motivo, i vegetariani e i vegani devono fare attenzione a non mangiare questi dolci.

L’ingrediente di origine animale nascosto nei dolci

Molti dolci sono prodotti utilizzando la cosiddetta gelatina alimentare. Talvolta, questa è di origine vegetale (si chiama agar agar), ma quasi sempre quando si trova questa dicitura l’ingrediente usato è di origine animale. In alternativa, si trova anche la dicitura “colla di pesce“. Nello specifico, la gelatina è il prodotto di scarto della macellazione del maiale, ovvero la cartilagine e le altre componenti che non si possono utilizzare in altre preparazioni.

I vegetariani e i vegani devono fare attenzione a non mangiare questi dolci

La gelatina alimentare si trova in quasi tutte le caramelle gommose: molte ditte, infatti, stanno andando sempre più incontro alle esigenze di tutti, e hanno iniziato a produrre caramelle 100% vegetali. Ci sono poi altri dolci a cui chi segue una dieta vegetariana deve fare attenzione: le cheese cake, per esempio, contengono spesso la gelatina.

Per quanto riguarda le marmellate, in realtà di solito vengono utilizzati addensanti vegetali, ma è sempre meglio controllare le etichette per sincerarsi che siano completamente privi di ingredienti di origine animale. Infine, attenzione alle crostate di frutta acquistate in pasticceria, perché spesso l’effetto lucido sopra la frutta è dato proprio dall’utilizzo di questo ingrediente.

Le alternative alla gelatina animale

Per fortuna, esistono delle alternative vegetali: in primis, come detto, l’agar agar. Tuttavia, quando si è fuori a mangiare, è sempre bene chiedere la lista degli ingredienti. Magari all’inizio fare questo gesto può causare un po’ di imbarazzo, ma non c’è niente di male nel farlo ed è il modo migliore per godersi il cibo in serenità, ovunque.