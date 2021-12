Ottimizzare lo spazio nell’armadio è un imperativo categorico per chi deve fare i conti con un guardaroba piccolo e poco capiente. Ormai l’inverno è arrivato e molti vanno a rispolverare lo scatolone pieno di sciarpe, cappelli e guanti invernali. Sarà capitato a molti di trovarci dentro guanti ormai fuori moda, vecchi, troppo piccoli oppure semplicemente spaiati. Prima di liberarsi di questi accessori importanti per le mani, si potrebbe riutilizzarli in maniera del tutto creativa e completamente diversa dalla loro funzione classica. Infatti i vecchi guanti spaiati nell’armadio si possono riciclare con queste 3 idee a cui quasi nessuno pensa come vedremo di seguito.

Come rendere meravigliosa una casa utilizzando materiali di riciclo

Riutilizzare gli oggetti che si hanno in casa per arredare è un modo creativo e al contempo economico per dare uno stile originale all’abitazione. C’è chi con oggetti semplici riesce a creare delle vere opere artistiche e chi fa un po’ di necessità virtù, come recita il vecchio adagio. Qualunque sia la ragione che spinge a riciclare il materiale in casa, è sicuramente utile mettere in atto simili pratiche per favorire una maggiore tutela dell’ambiente.

Chi ha la necessità di ammodernare gli arredi, potrebbe trovare utili delle idee che abbiamo illustrato in un precedente articolo: “Nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo che fa risparmiare soldi”. Se l’ambiente domestico è piuttosto ridotto ci sono almeno 3 errori da evitare assolutamente quando si arreda una casa o stanza piccola. Tenendo conto degli spazi e di quello che si può ricavare, allora è possibile sfruttare al meglio i materiali che si hanno in casa per abbellire l’appartamento.

I vecchi guanti spaiati nell’armadio si possono riciclare con queste 3 idee a cui quasi nessuno pensa

Siamo in pieno clima natalizio e molti oggetti potrebbero tornare utili per le decorazioni. Se nello scatolone dei guanti ce ne sono di varie forme e colori si potrebbe realizzare un fantastico festone o ghirlanda. Prendendo un pezzo d spago, è possibile alternare guanti appesi a bastoncini di cannella, nastri o rami di pino. Un’altro modo per riutilizzare i vecchi guanti è quello di creare dei quadri in 3D lasciando libero sfogo alla propria fantasia.

L’ultima alternativa di riutilizzo vede come protagonisti i bambini. Si avvicinano le vacanze scolastiche e questo è un momento ideale per trascorrere del tempo con i propri figli. Perché allora non divertirsi a creare delle marionette o dei personaggi da teatrino con i vecchi guanti? Anche in questo caso non ci sono limiti alla fantasia. Con delle forbici, un po’ di colla e qualche cartoncino si potrà dare vita a creature reali o fantastiche e divertirsi ad inventare storie insieme.

Approfondimento

Ecco come riscaldare velocemente il bagno anche senza stufetta elettrica o termoventilatore