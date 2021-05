Tutti abbiamo dei vecchi telefoni che funzionano male e che tendiamo a sostituire con i nuovi modelli. L’errore che facciamo, però, è quello di cestinarli o di chiuderli in un cassetto. Infatti, questo gesto, così comune ma così sbagliato, ci impedisce di sfruttare questi apparecchi al 100%. Sembra incredibile ma i vecchi cellulari che buttiamo via valgono in realtà una fortuna e ora che lo sappiamo non lo faremo mai più. Scopriamo allora perché possono esserci così utili.

Un’interessantissima cornice digitale

Ci sono delle applicazioni facilissime da trovare online che permettono di proiettare foto e immagini a non finire sul nostro schermo. Ma visto che tutti usiamo il cellulare ogni giorno e non possiamo guardare vecchi ricordi per ore, potremmo pensare a un’alternativa. E stiamo parlando proprio di un vecchio smartphone. Infatti, possiamo creare facilmente la nostra cornice digitale, risparmiando tantissimo su quelle in vendita che magari pensavamo di comprare per la nostra casa.

Un GPS è nel nostro cassetto che si aspetta

Il nostro vecchio cellulare ci permetterebbe di risparmiare anche sul GPS per la macchina. Infatti, molti di noi tendono a comprarlo per averlo sempre pronto nella propria auto. Ma, invece di spendere altri soldi, potremmo tranquillamente usare il nostro vecchio smartphone, lasciando nella tasca dei pantaloni il portafogli.

Un altro desktop remoto

Se siamo in ufficio, per esempio, potremmo avere un telefono sempre acceso che ci permetterebbe di avere un secondo desktop da consultare sempre. Molti, infatti, utilizzano spesso più di uno schermo. Ma se abbiamo già il nostro vecchio cellulare, perché comprarne uno nuovo?

Guardiamo quindi quanto abbiamo risparmiato tra la cornice digitale, il GPS per l’automobile e il secondo desktop. Insomma, un bel gruzzolo! E quindi ora siamo consapevoli che i vecchi cellulari che buttiamo via valgono in realtà una fortuna e ora che lo sappiamo non lo faremo mai più!

