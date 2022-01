In primavera, i nostri vasi sono ricolmi di fiori meravigliosi e magari anche di qualche piccolo ortaggio. Durante la bella stagione ci prendiamo sempre cura dei vasi e del loro contenuto, ma ora, la primavera è ancora piuttosto lontana. Siamo infatti in pieno inverno, quindi molti di questi vasi sono vuoti, magari stipati in qualche angolino della casa o del giardino.

Tuttavia, questi vasi possono avere una grande utilità anche durante l’inverno, basta usare la giusta dose di creatività.

Oggi, perciò, scopriamo proprio come usarli nel migliore dei modi in questo periodo. Vedremo, infatti, che i vasi delle piante sono utilissimi anche quando fuori fa freddo, se sappiamo riutilizzarli bene.

Idee creative e soprattutto a costo zero

Possiamo riciclare i vasi in maniera intelligente, in modo che siano utili e ci permettano di risparmiare anche qualche soldo. Infatti, se diamo un nuovo utilizzo ad un vaso, non dobbiamo acquistare un prodotto apposito per fare la stessa cosa. Facciamo innanzitutto un’ovvia premessa: i vasi devono essere ben lavati e puliti da qualunque detrito residuo di piante o terra.

Prendiamo per esempio i portaombrelli. Durante la bella stagione non è così fondamentale averne uno in casa, ma quando siamo in inverno o in autunno, le piogge si fanno più frequenti. Quindi, potrebbe far comodo un buon portaombrelli. Non è necessario comprarne uno apposta per sei mesi l’anno, possiamo semplicemente riciclare un vaso. Se ne abbiamo uno non troppo largo, ma abbastanza alto da contenere alcuni ombrelli, utilizziamo questo.

I vasi delle piante sono utilissimi anche d’inverno grazie a queste idee di riutilizzo a casa

Se abbiamo un vaso grosso, possiamo farne un utilizzo ancora più particolare: girarlo al contrario e trasformarlo in un tavolino. Avremo così una superficie di più in casa, oppure nel giardino e possiamo usarlo per posarci sopra quello che vogliamo.

Un altro utilizzo possibile, se il vaso è davvero molto pulito e in buono stato, è quello di cesto della biancheria sporca. Possiamo mettere il vaso vicino al cesto che usiamo tutto l’anno, così se la quantità di cose da lavare è tanta, abbiamo due cesti al posto di uno.

Insomma, i vasi hanno una varietà di utilizzi durante l’inverno. Ovviamente, poi, non è il caso di utilizzarli in maniera originale, ci sono tantissime piante perenni che possiamo piantarci dentro. In tal modo useremmo i vasi normalmente anche in questo periodo. Ad esempio, questo articolo consiglia delle piante davvero meravigliose.